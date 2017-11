L’Aràbia Saudita vol evacuar els seus ciutadans del Líban

Sonen tambors de guerra al Líban. La incertesa regna al petit país dels cedres envoltat d’intrigues de palau i amenaces bèl·liques des de la sorprenent dimissió del primer ministre libanès, Saad Hariri, aliat de l’Aràbia Saudita. Hariri va al·legar un complot de Hezbol·lah i el seu aliat iranià per atemptar contra la seva vida.

La retirada de Hariri del govern libanès d’unitat nacional -constituït fa un any i pactat per l’Aràbia Saudita i l’Iran- se suma a altres provocacions recents per part de Riad contra la guerrilla proiraniana. Això podria portar a un nou període d’inestabilitat al petit país del Llevant àrab. I per afegir més llenya al foc, ahir el govern saudita va ordenar als seus compatriotes abandonar el Líban com més aviat millor, cosa que ha generat un ambient de paranoia entre la població.

La meitat de la població libanesa mira amb desassossec la situació actual i té por que Hezbol·lah, encoratjada per les seves victòries al camp de batalla a Síria, tregui pit i es fiqui en una altra guerra a tres bandes: amb l’Aràbia Saudita, Israel i els Estats Units. L’altra meitat de la població està preparada per prendre les armes i defensar el llegat de Hassan Nasral·là, el secretari general de la guerrilla libanesa.

Els últims dies circulen rumors sobre el parador de l’ex primer ministre libanès. Alguns parlen d’una detenció o d’un arrest domiciliari sota vigilància, poc després de l’operació anticorrupció més gran de la història al regne saudita, que va deixar com a resultat la detenció de desenes de prínceps i ministres.

Els rivals de Hariri asseguren que encara es troba retingut en territori saudita, on té diverses residències. En canvi, els seus aliats diuen que es pot moure lliurement i que els últims dies ha estat de gira als Emirats Àrabs Units i Bahrain, i que fins i tot planejava visitar Egipte. No obstant això, el jet privat de l’ex primer ministre i milionari empresari va aterrar la passada matinada a l’aeroport de Beirut, però l’ex premier libanès no era a bord.

Un possible desastre

Els últims dies Riad ha utilitzat una dialèctica agressiva contra l’Iran i Hezbol·lah que fa sospitar d’una imminent confrontació directa. Per al regne saudita la milícia xiïta libanesa i l’estat libanès són el mateix. Així ho ha expressat el secretari d’estat per a Afers del Golf del govern saudita, Thamer al-Sabhan, que va dir recentment que no hi haurà “més distinció entre Hezbol·lah i el govern libanès”.

La milícia xiïta libanesa “s’ha tornat una eina de mort i destrucció contra l’Aràbia Saudita i participa en tots els actes terroristes al regne”, va carregar el ministre abans d’afegir que tractaran el Líban “com si ens haguessin declarat la guerra”.

Quan la guerra a Síria està a punt d’acabar-se, Riad vol recuperar el seu paper influent al Líban, que havia perdut precisament pel paper dominant de Hezbol·lah en tots els afers polítics i militars al país.

No obstant això, la decisió de Riad d’interferir en els afers interns del Líban en aquest moment podria ser un desastre. Riad sembla que no ha calculat la capacitat del seu enemic, i Hezbol·lah és una bèstia completament diferent a la que es va enfrontar a Israel el 2006.

Durant els últims 11 anys la guerrilla proiraniana “ha pogut recuperar-se militarment i ha acumulat una gran reserva d’armes, ha desenvolupat i desplegat nous i més precisos i letals sistemes de defensa, i ha guanyat experiència de combat lluitant per l’Iran i Baixar al-Assad a Síria” , assenyalen els experts internacionals de Defensa.

Israel creu que la capacitat combativa de Hezbol·lah és d’aproximadament 25.000 combatents a temps complet, 5.000 dels quals es van sotmetre a un entrenament avançat. També disposa d’uns 20.000 militants més en unitats de reserva. Es calcula que l’arsenal d’aquesta guerrilla oscil·la entre els 100.000 i 150.000 projectils, una xifra molt superior al nombre de coets que posseeixen molts exèrcits europeus.