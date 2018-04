L'FBI escorcolla l'oficina de l'advocat personal de Trump

L'FBI ha escorcollat aquest dilluns l'oficina de Michael D. Cohen, l'advocat personal del president nord-americà, Donald Trump, i ha confiscat documents relacionats amb diversos temes, entre ells els pagaments realitzats a l'actriu porno Stephanie Clifford, més coneguda amb el nom de Stormy Daniels.

La fiscalia federal de Manhattan ha donat l'ordre perquè es pugui dur a terme l'escorcoll, segons ha explicat l'advocat de Cohen, Stephen Ryan, que malgrat això ha titllat aquesta actuació d'"inapropiada i innecessària".

"Avui [aquest dilluns] la fiscalia federal per al districte sud de Nova York ha ordenat una sèrie d'escorcolls i ha confiscat comunicacions privilegiades entre el meu client, Michael Cohen, i els seus propis clients", han estat les paraules exactes de l'advocat de Cohen. En concret, l'FBI ha confiscat informació sobre correus electrònics, documents d'impostos i registres comercials.

L'escorcoll no sembla estar vinculat directament amb la investigació sobre la presumpta trama russa que lidera el fiscal especial Robert Mueller, però no es descarta que sigui el resultat d'informació que aquest fiscal hagi descobert i hagi lliurat als fiscals de Nova York. De fet, l'advocat de Cohen també ha afirmat: "M'han informat que l'actuació duta a terme per la fiscalia federal de Nova York ha estat en part referida pel fiscal especial Mueller".

L'actriu porno Stormy Daniels va rebre 130.000 dòlars de Cohen per no fer pública una relació sentimental que havia mantingut amb Donald Trump, segons va assegurar ella mateixa. Els diners formaven part d'un suposat acord de confedencialitat per garantir el silenci de l'actriu porno. En canvi, el president nord-americà ha assegurat que ell no tenia constància que el seu advocat hagués lliurat aquesta quantiat de diners a Daniels per evitar així que parlés.