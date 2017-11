L'ONU titlla "d'inhumana" la política de la UE de retenir immigrants a Líbia

El somni dels immigrants africans que volen arribar a Europa és cada vegada més un somni gairebé impossible. Els últims acords entre la Unió Europea i Líbia han frenat l'arribada de moltes persones al vell continent. Persones que queden retingudes al país del nord d'Àfrica on pateixen unes condicions "inhumanes", segons denúncia l'ONU.

L'Alt Comissionat per als Drets Humans de l'ONU, Zeid Ra'anunci al-Hussein, ha assegurat en un comunicat que el patiment dels immigrants retinguts a Líbia "és un ultratge per a la consciència de la humanitat".

Al-Hussein ha estat molt crític amb la postura de la UE de recolzar a les autoritats líbies perquè retinguin als immigrants. "La política de la Unió Europea d'assistir als guardacostes libis per interceptar i retornar els immigrants al Mediterrani és una política inhumana", ha afirmat.

En aquest sentit el representant de l'ONU ha reclamat la intervenció de la comunitat internacional a la crisi migratòria que es viu a Líbia. "La comunitat internacional no pot seguir mirant a un altre lloc mentre s'incrementen els horrors que pateixen els immigrants", ha insistit.

Segons les dades del Departament de Líbia per Combatre la Migració Il·legal (DCIM per les seves sigles en anglès), prop de 19.900 persones van arribar al país en els primers dies del mes de novembre.

Els centres de detenció, un infern terrenal

Al-Hussein ha explicat la impressió que s'ha portat després de visitar quatre centres del DCIM junt amb altres membres de l'ONU. "Hi havia milers d'homes, dones i nens demacrats i traumatitzats apilats uns damunt dels altres. La majoria no tenen accés a les necessitats bàsiques", ha descrit.

Així mateix al-Hussein va constatar, a través dels relats d'alguns menors, que els guàrdies dels centres han dut a terme horribles pallisses als homes i fins i tot s'han produït abusos sexuals contra les dones per part de contrabandistes i guàrdies.

Una dona va assegurar als membres de l'ONU que va ser raptada per tres homes, inclòs un guàrdia del DCIM, mentre que una altra dona embarassada va denunciar que quatre homes armats la van capturar durant el seu viatge. "Prego cada dia perquè penso que he perdut a la criatura. Encara no he vist a un doctor", va explicar la dona.

L'ONU ha demanat a les autoritats líbies que posin fi a les violacions i els abusos que es produeixen, entre d'altres llocs, als centres de detenció.

D'altra banda, al-Hussein ha subratllat que les intervencions de la UE i dels seus estats membres no han ajudat a reduir els abusos que pateixen els immigrants. "En lloc d'això sembla que s'ha produït un ràpid empitjorament de la seva situació dins de Líbia". Per tot això l'ONU considera que és necessari tancar els centres de detenció de Líbia.

Les mesures impulsades per la UE tenen com a objectiu frenar l'arribada d'immigrants al territori europeu, sobretot, a les costes d'Itàlia i Grècia. Des del passat estiu els guardacostes libis estan rebent formació per interceptar les llanxes. Una mesura amb què s'ha reduït en un 70% l'arribada d'immigrants al país transalpí.