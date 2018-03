L'assassinat d'una regidora de Rio de Janeiro commociona el Brasil

Marielle Franco era regidora de l'ajuntament de Rio de Janeiro, negra, feminista, activista pels drets humans i una veu crítica a la recent militarització dels barris més pobres del Brasil en nom de la seguretat. La nit de dimecres, uns pistolers van disparar contra el vehicle en què circulava pel centre de la ciutat i la dona, de 38 anys i nascuda en una de les faveles, va morir juntament amb el conductor del cotxe, Anderson Pedro Gomes.

Els dos assassinats han indignat una societat acostumada a la violència i les morts a trets. Però el perfil de Franco, però, no encaixa dins de les guerres internes entre bandes o de policies contra delinqüents, ni tan sols les víctimes col·laterals que cada dia perden la vida en crims impunes. Franco va morir executada al centre de Rio de Janeiro, en un atac que ha fet sortir al president brasiler, Michel Temer, a titllar-lo d'"atemptat a la democràcia". Una multitud de ciutadans han omplert els carrers de la ciutat carioca per clamar contra la barbàrie de la violència i reclamar justícia per a Franco i Gomes. "Marielle present", "Qui va atacar Marielle ha agitat el formiguer" i "la policia militaritzada ha d'acabar", se sentia en la concentració nocturna.

Franco tornava de participar en un acte a favor dels drets de les dones negres, com ella, quan uns desconeguts, aparentment a bord d'un cotxe, van obrir foc contra el vehicle on hi viatjava Franco, militant de l'esquerrà Partit Socialisme i Llibertat, a l'oposició en el consistori.

540x306 Un grup de dones s'abraça davant d'un dibuix amb la cara de la regidora i activista Marielle Franco. / MARCELO SAYAO / REUTERS Un grup de dones s'abraça davant d'un dibuix amb la cara de la regidora i activista Marielle Franco. / MARCELO SAYAO / REUTERS

La regidora havia insistit fins poc abans de morir en els excessos de les actuacions policials a les faveles i s'hi havia oposat obertament contra la decisió del president Temer que l'exèrcit entrés en aquests barris. "Van intentar callar la seva veu. Vull dir que avui [les faveles del barri on va néixer Franco] Maré plora, Rio plora, el Brasil sencer plora", ha constatat la seva germana Anielle, que ha assegurat que l'activista no havia rebut cap amenaça.

Dona, negra i originària de la Maré, el complex de faveles més gran de Rio, Marielle encarnava el somni de milions de persones al Brasil, ja que va poder estudiar una carrera universitària i anar pujant en l'ascensor social. En la seva carrera política, es va convertir en la cinquena legisladora municipal més votada en les eleccions del 2016.

El president del Brasil, Michel Temer, va prometre que aquest crim d'"extrema covardia" no quedarà impune, mentre el ministre de Justícia, Torquato Jardim, ha enquadrat l'assassinat en l'onada de violència que sacseja Rio, informa Efe.

Però el govern no es planteja rectificar i ha assegurat que mantindrà l'exèrcit a Rio, mentre que organismes internacionals, com les Nacions Unides, ha exigit una investigació "completa, transparent i independent, de manera que (els seus resultats) puguin veure com creïbles" sobre les circumstàncies de la mort de Franco.

Al carrer, entre els milers de persones que van voler recordar l'activisme de Franco s'ha sentit: 'Luto e lutta', Dol i lluita.