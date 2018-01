L'elit saudita pagarà 85.500 milions per evitar la presó per corrupció

La Corona saudita rebrà 106.000 milions de dòlars (85.500 milions d'euros) dels centenars de milionaris i membres de l'elit que van ser detinguts al novembre en una suposada purga contra la corrupció. És l'acord a què s'ha arribat amb la majoria d'ells perquè evitin la presó, segons ha anunciat aquest dimarts el fiscal general saudita i membre de l'Alt Comitè d'Anticorrupció, Saud al-Moyeb.

En un comunicat, Al-Moyeb, citat per l'agència de notícies estatal, SPA, va assegurar que "l'etapa de negociacions i arranjaments amb els acusats de corrupció es va acabar i que el valor estimat de l'acord de reconciliació sobrepassa els 400.000 milions de riyals [uns 106.000 milions de dòlars]".



A més, ha precisat que 56 persones d'un total de 381 encara continuen detingudes amb càrrecs, i per això es dirigiran a la Fiscalia General per ser interrogats. Segons el comunicat, les autoritats van alliberar també aquells que no tenien relació finalment a la purga, segons "les indagacions i les evidències" recollides.



Dissabte passat les autoritats saudites van alliberar al príncep Turki bin Nasser, ex secretari general de l'Organisme de Protecció de Medi Ambient i que va ser acusat en el gran cas de corrupció pel qual prínceps i milionaris saudites van ser arrestats al novembre.