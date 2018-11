Localitzen més de 200 fosses de l'Estat Islàmic a l'Iraq amb milers de cadàvers

Fins a 202 fosses comunes han sigut localitzades al nord i l’oest de l’Iraq, a la zona que va quedar sota el control del grup terrorista Estat Islàmic entre els anys 2014 i 2017, segons han informat aquest dimarts les Nacions Unides, que calculen que les fosses contenen entre 6.000 i 12.000 cadàvers. De moment només s’han recuperat 1.258 cossos.

A la província de Nínive, amb capital a Mossul –que va ser el principal bastió dels extremistes–, s’han trobat fins a 95 fosses comunes. Se n’han localitzat 37 més a la ciutat de Kirkuk, 36 a Salah ad-Din (al nord), 24 a Al-Anbar (a l’oest) i la resta són a Babilònia i a Bagdad. Entre les víctimes hi ha dones, infants, gent gran, persones amb discapacitat, membres de les forces armades i de la policia iraquianes i treballadors estrangers, segons detalla l’informe elaborat per l’ONU.

Malgrat el gran nombre de fosses localitzades, l'ONU ha advertit que encara se'n podrien trobar més. "N'hi pot haver moltes més", detalla l'informe de les Nacions Unides, que també destaca que les restes humanes localitzades seran "fonamentals per garantir unes investigacions creïbles, i processos i condemnes segons les normes internacionals".

“Les tombes contenen les restes dels que van ser assassinats sense pietat per no seguir la ideologia i les normes de l’Estat Islàmic, incloses les minories ètniques i religioses”, ha assegurat per la seva banda l’alta comissionada pels Drets Humans, Michelle Bachelet, en un comunicat.