Londres i la UE acorden l’import del divorci del Brexit

L’acord per tancar l’import de la factura de divorci entre la Unió Europea (UE) i el Regne Unit és més a prop. Londres ha escoltat finalment les demandes de Brussel·les i ha acceptat complir plenament els seus compromisos financers. Elimina d’aquesta manera el que fins ara era un dels grans obstacles de la negociació entre el bloc dels Vint-i-set i el membre que en sortirà el març del 2019.

Fonts diplomàtiques de la capital comunitària i de la britànica coneixedores de les converses van indicar ahir que el Regne Unit ha assumit el valor dels passius de la UE, per una quantitat aproximada de fins a cent mil milions d’euros, tot i que els pagaments nets, que s’allargaran durant dècades, es podrien situar per sota de la meitat. L’estimació, però, varia segons les informacions difoses. Perquè alguns mitjans asseguraven que el total a liquidar podria ser de 64.000 milions.

En qualsevol cas, la xifra és sensiblement superior als 20.000 milions que havia posat damunt la taula la premier Theresa May durant una conferència a Florència a finals de setembre. Downing Street espera presentar l’oferta formal la setmana que ve com a part del paquet de mesures clau perquè, després de la cimera de la Unió del 14 i 15 d’aquest mes, els Vint-i-set acordin per fi l’obertura de la segona fase de les converses, destinada a perfilar un nou pacte comercial. Per materialitzar aquesta nova fase, però, encara falta assegurar punt per punt els drets dels ciutadans comunitaris residents al Regne Unit i dels britànics a la Unió i tancar el contenciós de la frontera entre Irlanda del Nord i la República. Dublín ha assegurat que vetarà qualsevol pacte si això implica l’establiment d’una frontera física.

De seguida que la notícia va córrer per les diferents redaccions informatives, la lliura va pujar un 0,7% enfront de l’euro i el dòlar en qüestió de minuts, i revertia així les pèrdues de les primeres hores de la jornada d’ahir.

Londres, però, encara intenta que la xifra final sigui només d’entre 40.000 i 45.000 milions d’euros, un cop es tinguin en compte un seguit de deduccions, a afegir a la lletra petita. Theresa May va aconseguir la setmana passada el suport clau dins del seu govern per apujar l’oferta, tot i que sempre apareixerà condicionada a un bon acord comercial.