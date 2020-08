Lukaixenko promet esclafar els manifestants que protesten contra el frau a les eleccions

El qüestionat president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, s'ha proclamat guanyador de les eleccions de diumenge i ha promès esclafar les protestes que suposen el desafiament popular més gran a què s'ha enfrontat en els seus 26 anys de govern autoritari. La policia ha reprimit els manifestants majoritàriament pacífics que han sortit al carrer arreu del país des de diumenge, quan es van proclamar els resultats provisionals, que l'oposició considera un frau flagrant. Lukaixenko sembla disposat a aferrar-se al poder i insisteix que les protestes estan orquestrades des de l'estranger: "No permetrem que destrossin el país: no hi haurà un Maidan [en referència a la revolta de 2014 a la veïna Ucraïna], la gent ha de calmar-se i callar".

Des que es van tancar els col·legis la policia va respondre a les protestes amb granades d'atordiment i bales de goma, mentre vehicles policials atropellaven manifestants i antiavalots emmascarats recorrien la capital, Minsk, fent detencions arbitràries. El ministeri de l'Interior ha dit aquest dilluns que s'han fet tres mil detencions i que hi ha hagut una cinquantena de manifestants i 39 policies ferits a les protestes. Els xocs als carrers s'han repetit aquesta tarda, després que a través de Telegram s'organitzessin noves manifestacions. Per a aquest dimarts s'ha fet una crida a la vaga general. "El dictador ha començat una guerra", diu un missatge del canal de Telegram Nexta, un dels més seguits entre els opositors, que insta la gent a comprar material de protecció a les ferreteries i preparar kits de primers auxilis.

La pandèmia de coronavirus, que Lukaixenko ha negat, ha agreujat el rebuig popular per anys de bloqueig polític i econòmic, després de dècades en què el règim s'ha pogut mantenir a còpia de gas i petroli subvencionats per Moscou. "Estic cansada de totes les mentides. Cada paraula que diu és mentida", denunciava en la manifestació de diumenge a la nit Galina M. Remizova, jubilada de 68 anys, mentre agents emmascarats patrullaven la zona. "És com un marit que ja no t'estimes".

Svetlana Tikhanovskaya, la principal rival de Lukaixenko a les eleccions, considera fraudulent el resultat electoral. "Estem en favor del canvi pacífic. La resposta de les autoritats ha estat desproporcionada".

Putin sembla disposat a continuar mantenint el suport a Lukaixenko, malgrat el trencament entre tots dos, que es va ampliar a finals del mes passat, quan Bielorússia va arrestar 33 russos als quals va acusar de ser mercenaris enviats per boicotejar les eleccions. El president rus va emetre dilluns una declaració felicitant el bielorús per la seva reelecció. "Espero que s'enforteixi el desenvolupament de les relacions russo-bielorusses en tots els àmbits, que ens són mútuament beneficioses". Per a Putin, és "en l'interès fonamental dels dos pobles germans".

En un comunicat, l'alt representant de la UE per a Afers Exteriors, Josep Borrell, ha qualificat de "desproporcionada i inacceptable" la repressió de les manifestacions pacífiques i ha expressat la seva ferma condemna a la repressió policial. Sobre les acusacions de frau electoral, Borrell ha insistit que els comicis presidencials van comptar amb una mobilització "sense precedents" i que ara el poble bielorús espera que l'escrutini sigui "precís".

