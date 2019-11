Lula: “Hem de seguir l’exemple del que està passant a Xile”

Lula da Silva només ha hagut de passar una nit fora de la presó per autoerigir-se líder d’una oposició -fins ara atemorida i acomplexada- a qui demana que s’aixequi per lluitar “incansablement” contra el president brasiler, l’ultra Jair Bolsonaro.

Ahir, en el seu primer discurs després de ser alliberat temporalment (fins que el Suprem jutgi els seus recursos), el carismàtic dirigent de 74 anys va marcar la nova línia d’actuació de l’esquerra brasilera, que passa per endurir la postura -“Els nostres diputats han de ser uns lleons”, va assenyalar- i tornar al carrer.

“Recuperar aquest país és una qüestió d’honor i, per això, no només hem de defensar-nos, sinó que hem de passar a l’atac. Hem de seguir l’exemple del que està passant a Xile”, va dir Lula en una compareixença plena de simbolisme a la seu del Sindicat de Metal·lúrgics, a Sao Bernardo do Campo (a la regió metropolitana de Sao Paulo). Aquest era el mateix emplaçament on, fa un any i set mesos, es va dirigir als seus correligionaris abans d’entregar-se a la Policia Federal per complir una pena de 9 anys i 6 mesos de presó (ara reduïda a 8 anys i 10 mesos) per corrupció i blanqueig de diners, dictaminada pel llavors jutge Sérgio Moro, ara ministre de Justícia amb Bolsonaro. “Em vaig lliurar per demostrar que Moro no era un jutge, sinó un canalla. Em van empresonar perquè no pogués participar de les eleccions”, va remarcar.

“Les idees no s’empresonen”

L’abril del 2018, Lula va proclamar la seva innocència, com també va fer ahir, deixant una frase per a la història: “M’he convertit en una idea, i les idees no es poden empresonar”. Aquest dissabte, va anar a l’atac contra Bolsonaro: “Ha de governar per al poble brasiler i no per als milicians de Rio de Janeiro com està fent”. Lula va demanar que el líder ultra i la seva família deixin d’interferir en les investigacions de l’assassinat de la regidora de Rio, Marielle Franco, cas en què el nom de Bolsonaro apareix immiscit.

L’exsindicalista va acceptar els resultats de les presidencials del 2018: “Bolsonaro ha estat escollit democràticament”, va destacar. No va fer cap referència a un possible impeachment, ni a les acusacions de males pràctiques electorals de l’ultradreta amb l’enviament massiu de fake news per WhatsApp, finançat il·legalment per empresaris. Sembla que Lula prefereix centrar tots els esforços en articular l’oposició.

“Als propers 20 dies publicaré un pronunciament per al poble brasiler”, que serà el marc teòric d’una nova etapa política. El dirigent se centra en els comicis del 2022, en què no podrà presentar-se com a candidat ja que té els drets polítics cessats. “Si actuem amb seny, l’esquerra derrotarà l’extrema dreta”, va afirmar, acompanyat del seu delfí i candidat, Fernando Haddad, col·locat estratègicament a la seva dreta.

Per tornar al Palácio do Planalto, d’on el Partit dels Treballadors va ser expulsat el maig del 2016 per l’ impeachment a la presidenta Dilma Rousseff, Lula creu que és imprescindible teixir noves aliances regionals. Per això, i pensant en les municipals del 2020, on l’esquerra encara no té candidats ni a Sao Paulo ni a Rio de Janeiro, l’expresident recorrerà el país amb una de les seves tradicionals caravanes.

Lula confia que els nous vents de la política sud-americana, molt més propicis per a l’esquerra en aquest 2019, bufin al seu favor també al Brasil. “A Xile, on hi ha el model que Paulo Guedes [ministre d’Economia] vol imposar aquí, el poble és al carrer, i a l’Argentina el company Alberto Fernández ha donat una pallissa a Macri”, va indicar Lula, que va fer una crida a “frenar el neoliberalisme a l’Uruguai” i es va solidaritzar amb “el poble de Veneçuela”. L’expresident també es va alinear amb Evo Morales, a qui va definir com el millor president de la història de Bolívia, i va acusar la dreta d’atiar els enfrontaments.

Conscient de l’admiració de Bolsonaro per Donald Trump, Lula va parlar pel broc gros: “Que deixi de tocar els nassos aquí, a Sud-Amèrica, perquè no és el xerif del món”, va assegurar. Bolsonaro, per la seva part, encara no té una estratègia per frenar l’efecte Lula. “No donaré munició a un canalla que, de moment, està lliure però que carrega la culpa a les espatlles”, va dir l’ultradretà en un declaració improvisada.