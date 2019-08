El M5E, obert a negociar un altre govern de coalició

La crisi política a Itàlia oberta pel ministre de l’Interior i vicepresident, Matteo Salvini -que va forçar la caiguda de la coalició de govern formada pel seu partit i el Moviment 5 Estrelles amb la intenció de capitalitzar l’extraordinari suport electoral que ha obtingut en només catorze mesos de govern-, amenaça de deixar fora de joc el líder leguista. El Moviment 5 Estrelles (M5E) i el Partit Democràtic (PD) van anunciar ahir la seva intenció de negociar un govern alternatiu capaç de completar l’actual legislatura per evitar un retorn anticipat a les urnes.

El president de la República, Sergio Mattarella, es va reunir ahir amb els principals partits italians amb representació parlamentària per intentar buscar una sortida a la crisi política oberta després de l’ultimàtum llançat per Matteo Salvini que va provocar la dimissió del primer ministre, Giuseppe Conte, aquest dimarts. Mattarella va donar temps al PD i el M5E fins dimarts que ve per negociar una aliança que tregui Itàlia del bloqueig polític. “La crisi ha de ser resolta amb decisions clares i en temps breu. Ho demanen les incerteses polítiques i econòmiques a nivell internacional”, va recordar el president. Però cap partit està disposat a cedir més del necessari.

El líder del Moviment 5 Estrelles, Luigi Di Maio, fortament qüestionat dins del seu partit, va presentar al cap de l’estat deu punts a partir dels quals formar una nova majoria parlamentària. A la llista hi figuren alguns compromisos que podrien ser compartits pel PD, com uns pressupostos expansius que incloguin una baixada dels impostos, la introducció d’un salari mínim i una reforma de la justícia, del sistema bancari i de la televisió pública.

No obstant això, altres qüestions com la reducció de 345 parlamentaris, que havia de ser aprovada al Parlament en les pròximes setmanes i contra la qual ha votat el PD, podria dificultar arribar a un acord. “No tenim por del vot, al contrari. Però el vot no pot ser una fugida de les promeses fetes als italians. En tenim moltes a fer encara”, va dir Di Maio. “No deixarem que el vaixell s’enfonsi”, va afegir.

Per la seva banda, el líder del PD, Nicola Zingaretti, va confirmar a Mattarella la seva disponibilitat a negociar amb els grillinos un executiu per evitar eleccions anticipades, però “no a qualsevol preu”. Els socialdemòcrates, que encara intenten aixecar el cap després de la debacle del seu partit en els últims comicis electorals, en què van passar de primera a tercera força política, van proposar un govern de “discontinuïtat” que trenqui amb els 14 mesos anteriors i en el qual no tindrien lloc ni Luigi Di Maio ni Giuseppe Conte.

Zingaretti va presentar a Mattarella cinc condicions per governar amb el M5E, aprovades per unanimitat en l’assemblea general del partit celebrada dimecres, en què exigeixen als seus potencials socis un compromís ferm en la defensa de la relació d’Itàlia amb la UE; ple reconeixement del Parlament com a font de la democràcia representativa; potenciar el desenvolupament basat en la sostenibilitat ambiental; un nou programa econòmic i social que trenqui amb les polítiques aprovades durant els últims catorze mesos, i un canvi profund en la gestió del fenomen migratori fonamentat en els principis de solidaritat, legalitat i seguretat. Aquest últim punt suposaria en la pràctica la desarticulació de les lleis antiimmigració aprovades per Salvini i votades pel Moviment 5 Estrelles en l’últim any.

“No volem un govern a qualsevol preu sinó un govern de canvi, alternatiu a les dretes, amb un programa nou, sòlid, que pugui donar esperança als italians”, ha assegurat el líder del PD. Si el M5E no acceptés les condicions imposades pel centreesquerra, Zingaretti ha assenyalat que l’única sortida seria tornar a les urnes.

“Un acord PD-M5E és un exemple de la vella política. Itàlia no necessita un govern contra Salvini”, va etzibar el líder de la Lliga després de la seva reunió amb Mattarella, temorós que la seva jugada contra el govern de fa dues setmanes acabi per convertir-se en un escac-i-mat al seu partit i el porti directe a l’oposició.

Al matí Silvio Berlusconi i els ultradretans Germans d’Itàlia, socis de Salvini en la coalició de centredreta que governa en molts ajuntaments i regions italianes, van sol·licitar a Mattarella la convocatòria d’eleccions per evitar un govern alternatiu format pel PD i el M5E.

“Un govern que no representa la majoria dels electors no pot ser la base d’un executiu estable i creïble sinó una presa de pèl als electors i una traïció de la seva voluntat”, va dir Berlusconi. Giorgia Meloni, líder dels Germans d’Itàlia, va recordar que la coalició de centredreta va ser la més votada en els comicis celebrats l’any passat i va vaticinar que si hi hagués eleccions anticipades, obtindrien la majoria suficient per governar a Roma.