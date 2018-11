Macron al centenari del final de la Primera Guerra Mundial: "Els vells dimonis estan ressorgint"

651x366 De dreta a esquerra, el president turc, RecepTayyip Erdogan i la seva dona Emine, els ducs de Luxemburg, Enric i Maria, i Felip VI.King Felipe VI of Spain and other heads of states and governments appl / YVES HERMAN / REUTERS De dreta a esquerra, el president turc, RecepTayyip Erdogan i la seva dona Emine, els ducs de Luxemburg, Enric i Maria, i Felip VI.King Felipe VI of Spain and other heads of states and governments appl / YVES HERMAN / REUTERS