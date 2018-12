Macron s'ennuega amb els 'armilles grogues'

La fúria dels ‘armilles grogues’ està posant contra les cordes Emmanuel Macron. El president francès, que aquest dilluns s'ha trobat amb un grup de policies que van intervenir dissabte a la manifestació de París, està atrapat en un carreró sense sortida. La tensió, que ha anat en augment des de les protestes del 24 de novembre, es va cristal·litzar en la batalla campal als carrers de la capital francesa.

A París hi ha cert temor que el govern no pugui acabar amb aquestes escenes de violència i que es repeteixin dissabte: alguns ‘armilles grogues’ ja han cridat a una nova convocatòria de protesta a través de Facebook. Des d’algun sindicat policial també es tem que la violència vagi a més i que acabi havent-hi més morts. Precisament diumenge va morir a Marsella una dona de 80 anys que va quedar ferida durant la manifestació que hi va haver el dia abans en aquesta ciutat del sud-est de França. Segons l’Agència France-Presse, la dona estava tancant les persianes de casa seva quan un projectil –tot apuntaria a una granada lacrimògena– va colpejar-li la cara. En total, quatre persones han mort des de l’inici de les protestes dels ‘armilles grogues’, el 17 de novembre.

540x306 El senador Patrick Kanner abandonant la reunió a Matingnon amb el document de propostes per negociar amb els 'armilles grogues' / STEPHANE MAHE / REUTERS El senador Patrick Kanner abandonant la reunió a Matingnon amb el document de propostes per negociar amb els 'armilles grogues' / STEPHANE MAHE / REUTERS

Però la revolució dels ‘armilles grogues’ no s’atura. Diversos grups han continuat avui les protestes bloquejant l’accés a onze dipòsits de carburants de l'Hexàgon. Com a conseqüència, el grup Total ha denunciat desperfectes en 75 benzineres. A la protesta dels ‘armilles grogues’ també s’hi ha sumat una part del sector educatiu. Els estudiants han bloquejat parcialment o totalment més d’un centenar d’instituts de tot França per donar suport al moviment i, de retruc, per protestar contra les reformes educatives.

Així doncs, la setmana s’anuncia crucial per a l’executiu, que ha anunciat noves mesures en els pròxims dies. Per encàrrec exprés de Macron, el primer ministre, Édouard Philippe, ha obert una tanda de contactes amb els màxims dirigents de tots els partits polítics. Alguns d’ells, com el secretari general del Partit Socialista, Olivier Faure, aposten per decretar una moratòria a la pujada del preu del carburant –el detonant de les protestes–, una mesura que cada vegada agafa més força entre els parlamentaris.

El líder dels Republicans, Laurent Wauquiez, també ha demanat “un gest immediat d’apaivagament”. Els conservadors aposten per anul·lar la pujada d’impostos prevista per al mes de gener en la mateixa línia que la ultradretana Marine Le Pen. “[Macron] ha d’anunciar la supressió de l’augment dels impostos dels carburants, la baixada del preu de l’electricitat i el gas, i l’augment dels salaris mínims i les pensions”, ha explicat Le Pen a la sortida de la reunió amb Philippe. Tant la líder de Reagrupament Nacional [antic Front Nacional] com el de França Insubmisa, Jean-Luc Mélénchon, van reclamar diumenge noves eleccions legislatives.

El primer ministre havia de rebre diversos ‘armilles grogues’ que, en una tribuna a 'Le Journal du Dimanche', apel·laven a “una sortida de la crisi”. Al tancament d’aquesta edició la reunió s’anunciava incerta principalment per raons de seguretat. Diversos representants d’aquest moviment ja van anunciar que no hi anirien perquè, segons diuen, han rebut amenaces d’altres ‘armilles grogues’ que volen impedir el diàleg amb el govern si no cedeix abans a un mínim de concessions.