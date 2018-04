Macron es nega a fer marxa enrere en la reforma ferroviària

El president de França, Emmanuel Macron, va advertir ahir que no pensava fer marxa enrere en la seva polèmica reforma laboral de l’empresa pública de ferrocarrils, SNCF, malgrat les protestes socials desfermades i l’ampli seguiment de la vaga que duen a terme des de fa dies els seus treballadors, que han generat jornades de caos i col·lapse a tot França.

A les portes del seu primer aniversari a l’Elisi, i amb aquesta conjuntura desfavorable al carrer, Emmanuel Macron ha posat en marxa l’estratègia de l’ofensiva mediàtica. El president francès va concedir ahir una entrevista d’una hora a la cadena TF1 i en concedirà una de més llarga diumenge vinent. Des que va arribar al poder, el maig de l’any passat, només n’havia acordat dues, a l’octubre i al desembre, també televisades.

La polèmica reforma ferroviària va ser, de fet, el primer tema que es va abordar. Macron s’hi va referir per primera vegada quan es va anunciar el projecte de llei i, en resum, va avisar que el seu govern no faria marxa enrere.

“Necessitem un ferrocarril fort [...], i aquesta reforma el reforçarà”, es va justificar. El president va assegurar que la Societat Nacional dels Ferrocarrils Francesos (SNCF) no es privatitzaria, tal com denuncien els sindicats, i que continuaria sent una empresa pública: “Ho garanteixo absolutament i estarà inscrit a la llei. Tindrà el 100% de capital de l’estat”, va dir Macron. I va afegir: “L’estat hi invertirà 10 milions d’euros per dia durant deu anys”.

L’únic “error” que va reconèixer ahir Macron va ser haver estigmatitzat l’estatus especial dels cheminots, com s’anomenen els treballadors de la SNCF a França. “No els menystinc, no són uns privilegiats”, va rectificar el president francès, assegurant que coneixia bé aquest sector perquè el seu avi també era ferroviari. Però més enllà de la disculpa, la reforma queda intacta.

“Ocupants il·legals” de l’aeroport

Macron va aprofitar l’entrevista per defensar també l’evacuació dels “ocupants il·legals” dels terrenys de Notre-Dame-des-Landes, al nord-oest de França. “Estem restablint l’ordre republicà”, va dir per justificar la macrooperació policial, amb més de 2.500 gendarmes, que s’està realitzant des de dilluns en aquesta zona. Durant els últims anys un centenar de persones han ocupat aquests terrenys per impedir la construcció d’un aeroport. Un projecte al qual l’executiu Macron ha renunciat.

Pel que fa a la lluita contra l’islam radical, el president va ser taxatiu: “No vull més mesquites que s’obrin [a França] amb finançament ocult”, va afirmar. Una posició que Macron va dir que havia comunicat al futur rei de l’Aràbia Saudita, Mohamed bin Salman, durant la seva visita a París fa només dos dies. A més, Macron es va comprometre ahir a “tancar les mesquites on els sermons no s’ajusten a les lleis de la República”.

La decisió de Macron de concedir ahir una entrevista televisada a la una del migdia no va ser casual. El missatge que volia transmetre l’Elisi anava dirigit al món rural, principalment als jubilats i les classes populars. L’entrevista, de fet, es va fer en una escola d’un poblet de la regió de Normandia. “Soc el president de tots els francesos”, va sostenir Macron, sovint acusat de ser només el president dels rics.

Macron va agrair als jubilats “l’esforç” que feien -ho va repetir unes quantes vegades- des que va entrar en vigor, al gener, la pujada de la Contribució Social Generalitzada (CSG). Uns vuit milions de persones, el 60% dels jubilats, han vist com la seva pensió ha disminuït per culpa d’aquest impost. “Si no fem aquesta reforma, en cinc o deu anys no podrem finançar el sistema de pensions”, va al·legar Macron.

Precisament aquest mateix segment de població forma part del públic del telenotícies que des de fa 30 anys presenta Jean-Pierre Pernaut. El periodista, que cada dia atreu més de cinc milions d’espectadors, arrossega milers de fidels i és una de les personalitats preferides dels francesos. És per això, doncs, que Macron va triar aquest noticiari televisiu i la inusual hora de l’entrevista.