Macron anuncia un pla d'ajudes per als artistes i els tècnics del món de la cultura

Mentre França es prepara per a la reobertura dels comerços i la tornada gradual a l'escola a partir de dilluns, el president Emmanuel Macron ha explicat aquest dimecres el seu pla d'incentius per al sector de la cultura, greument afectat pel confinament i sobretot sense perspectives de poder tornar a l'activitat en els pròxims mesos. I és que París ha prohibit, almenys fins a mitjans d'agost, tots els actes que puguin reunir més de cinc mil persones. No hi haurà festivals aquest estiu a França.

"Ens haurem d'imaginar uns quants formats. Ens podem trobar a mitjans d'agost que els experts ens diguin: 'La situació és dura, no podem reobrir les sales a la màxima capacitat'. I aleshores ho haurem de fer d'una altra manera", ha anunciat Macron després de reunir-se per videoconferència amb representants dels sectors de la literatura, la dansa, el cinema, el teatre, el circ, la música i l'art contemporani.

Pel que fa als teatres, Macron ha dit que esperaven poder començar-los a reobrir a finals de mes, tot i que ha avisat que "caldrà inventar-se una altra forma de relació amb el públic, amb enregistraments en directe, amb interaccions diferents".

L'Elisi insta el món de la cultura a França, que dona feina a 1,3 milions de persones, a "adaptar-se a les restriccions de l'epidèmia". Però Macron també ha reconegut la "precarietat immensa" del sector i ha promès "allargar els drets del personal temporal fins a l'agost del 2021". França té la particularitat de disposar d'un règim de treballadors temporals de l'espectacle al qual estan acollits 100.000 artistes i tècnics, que els permet disposar d'una assegurança d'atur si han treballat almenys 507 hores en un any. Com que enguany no serà fàcil acumular aquestes hores, s'aixecarà la limitació.

Artistes a les escoles

Tot i anunciar les ajudes, el govern francès diu que espera que hi haurà prou activitat per no haver de recórrer a aquests dispositius. Una de les idees de Macron és contractar els artistes per actuar a les escoles i "reinventar colònies de vacances d'estiu culturals". Hi haurà un pla de contractació pública dirigit, sobretot, als creadors de menys de trenta anys.

A més, els autors seran exonerats de pagar cotitzacions els pròxims quatre mesos i es valorarà cas a cas indemnitzar els rodatges de pel·lícules i sèries que s'hagin hagut de suspendre. París establirà, a més, un fons d'indemnització temporal per "ajudar els artistes, les estructures i els productors". També es destinaran 50 milions d'euros addicionals al Centre Nacional de la Música.

Macron també ha reivindicat la cultura europea davant els seus competidors internacionals: "Hem de defensar una creativitat a l'europea. Hi haurà grans predadors xinesos i nord-americans, amb altres models i altres sensibilitats, en aquesta fase".

En una carta pública difosa el 30 d'abril, personalitats com l'actriu Catherine Deneuve, l'actor Jean Dujardin i la cantautora Clara Luciani havien instat el president a rescatar la cultura, un sector que consideraven "oblidat".

Les llibreries, biblioteques, mediateques, botigues de música, galeries d'arts i alguns museus reobriran l'11 de maig, juntament amb les escoles, en el context del pla de desconfinament del país. Els cinemes hauran de continuar tancats com a mínim fins al final de mes.