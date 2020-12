Macron és positiu de covid-19 i s'aïlla una setmana

El president de França, Emmanuel Macron, ha estat diagnosticat de covid-19, segons ha comunicat l'Elisi aquest dijous després d'obtenir el resultat d'una prova PCR que se li va fer quan va presentar "els primers símptomes". Macron s'haurà d'aïllar durant set dies, en aplicació dels "protocols sanitaris en vigor" a França, "aplicables a tothom", com destaca la presidència, però "continuarà treballant i assegurant les seves activitats a distància".

Com a contacte estret, el primer ministre Jean Castex també s'ha hagut d'aïllar, per la qual cosa no ha pogut comparèixer al Senat com estava previst per presentar l'estratègia de vacunació del govern. El ministre de Sanitat, Olivier Véran, l'ha substituït i ha tingut un "record particular" per al president de la república. El president de l'Assemblea Nacional, Richard Ferrand, també s'ha hagut d'aïllar, perquè dimarts va dinar amb Macron i Castex. En canvi, la resta de ministres i el Consell de Defensa no hauran de fer quarantena: tot i que el president s'hi va reunir durant aquesta setmana, en totes dues trobades es van mantenir les distàncies i els participants anaven amb mascareta.

Pel que fa a la dona del president, Brigitte Macron, s'havia fet una PCR precisament aquest dimarts abans d'una visita a un hospital. El test va donar negatiu i, de moment, no presenta símptomes de covid-19.

Líders europeus aïllats

El positiu de Macron ha tingut conseqüències també fora de les fronteres de França. Dilluns el president francès va compartir un acte a París amb el president espanyol, Pedro Sánchez, que s'ha hagut de posar en quarantena per precaució. Aquest dijous a la tarda s'ha confirmat que Sánchez havia donat negatiu en la prova PCR, però tot i així continuarà aïllat fins al 24 de desembre (deu dies després del seu contacte amb Macron), tal com marca el protocol sanitari a Espanya.

A l'acte, emmarcat en la commemoració del 60è aniversari de l'OCDE, hi van participar també el primer ministre belga, Alexander de Croo, el president del Consell Europeu, Charles Michel, i el secretari general de l'organisme internacional, el mexicà Ángel Gurría. Tots tres s'han aïllat per precaució a l'espera dels resultats de les proves, i l'OCDE, que té la seu a París, ha explicat que està prenent mesures per seguir l'estat de salut dels seus empleats i de la resta de convidats a l'acte.

Un altre dels afectats és el primer ministre portuguès, António Costa, que dimecres va ser a la capital francesa per reunir-se amb Macron i que també s'ha posat en quarantena.

Fonts europees confirmen que després la cimera de caps d'estat i de govern que es va celebrar dijous i divendres de la setmana passada a Brussel·les, amb la participació de Macron, no s'han confirmat altres contagis per ara i recorden que es van respectar totes les mesures de distanciament. La reunió es va allargar durant tota la nit i les negociacions es van donar per acabades després de 22 hores ininterrompudes.

En aquest sentit, fonts del govern alemany han explicat a Efe que la cancellera Angela Merkel es va sotmetre a una PCR després de la trobada, "com fa sempre després d'una reunió del Consell Europeu", i va donar negatiu. Les mateixes fonts han detallat que Merkel va utilitzar en tot moment una mascareta FFP2 i va complir "totes les normes de distanciament i seguretat".