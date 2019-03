Macron fa una crida al "renaixement d'Europa"

"Mai abans, des de la Segona Guerra Mundial, Europa ha sigut tan necessària. Malgrat això, mai ha estat tan en perill", afirma el president de la República de França, Emmanuel Macron, que ha publicat un manifest aquest dimarts cridant al "renaixement" de la Unió Europea. Creu que el club europeu és "un èxit històric" essencial per sobreviure en el món actual: "Quin país pot actuar sol davant les estratègies agressives de les grans potències?", es pregunta. Aquesta proclama arriba just abans de les eleccions al Parlament Europeu, previstes per al 26 de maig, que segons Macron seran "decisives per al futur del nostre continent".

"El Brexit és una lliçó per a tots"

Per a Macron el Brexit ha sigut la confirmació de la crisi que està travessant el continent: "És una lliçó per a tots", afirma. Creu que la Unió "no ha sabut satisfer les necessitats de protecció dels pobles davant els grans canvis del món". Just després d'apel·lar als pobles europeus, destaca que la sortida al problema no pot ser el nacionalisme, "que no té propostes, és un no sense projecte".

El president francès acusa els promotors del Brexit d'haver mentit els ciutadans britànics: "Qui ha explicat als britànics la veritat del seu futur després del Brexit?", es pregunta Macron. Per al mandatari, la trampa que han patit els britànics és creure que el problema era "pertànyer a la Unió Europea" i no "la mentida i la irresponsabilitat que poden destruir-la".

Macron creu que Europa també ha comès el fracàs de semblar "un mercat sense ànima" durant les successives crisis que ha travessat. Per aquest motiu crida al "renaixement" de l'Unió: "Vull proposar que junts construïm aquest renaixement sobre tres aspiracions: la llibertat, la protecció i el progrés". Macron afirma que aquest nou projecte, "en què els pobles recuperaran el control del seu destí", aconseguirà que el Regne Unit trobi el seu lloc al club.

Ingerència estrangera

"Hi ha potències estrangeres que tracten d'influir en els nostres vots", denuncia l'inquilí de l'Elisi. De fet, durant la campanya electoral a França el mateix Macron va haver de fer front a notícies falses publicades per portals russos. Per exemple, el van acusar de pertànyer a un "poderós lobi homosexual". Per aquest motiu Macron proposa ara la creació d'una Agència Europea de Protecció de les Democràcies, perquè cada estat europeu pugui protegir els seus processos electorals d'atacs cibernètics i manipulacions. De la mateixa manera proposa prohibir "el finançament de partits polítics europeus per part de potències estrangeres", fet que també preocupa a França.

Unes fronteres segures

El president vincula la protecció de les fronteres amb la llibertat dels europeus: "La frontera és la llibertat en seguretat", diu Macron. Demana que tots els països que estiguin dins de l'espai Schengen compleixin "una sèrie d'obligacions", com el control rigorós de les fronteres i la creació d'una política d'acollida comú.

També defensa que és necessari que "augmenti la despesa militar" i que s'activi una clàusula de defensa mútua a tots els països del club. Reclama que el Regne Unit també s'impliqui amb Brussel·les militarment. En aquest sentit, proposa la creació d'un Consell Europeu de Seguretat que inclogui a Londres.

Però les fronteres no només s'han de protegir militarment, la protecció econòmica és igual d'important, opina. Per això Macron exigeix "sancionar o prohibir a Europa aquelles empreses que vulnerin els nostres interessos estratègics i valors fonamentals". També demana que es contracti a empreses europees a l'hora d'invertir en indústries estratègiques.

Canvi climàtic

El manifest és una crida per renovar la UE al complet. Per aturar l'atur estructural a molts països de la UE proposa començar a regular els gegants del sector digital. De la mateixa manera, demana invertir més en innovació i arribar a un pressupost que pugui rivalitzar amb el dels Estats Units o la Xina.

En referència al canvi climàtic, creu que Europa ha de fixar les seves ambicions en una emissió zero de carboni de cara al 2050 i reduir els pesticides a la meitat per al 2025. Per al mandatari francès és essencial protegir el clima per protegir el futur: "¿Podrem mirar als ulls els nostres fills si no aconseguim reduir el nostre deute amb el clima?"