Macron rebaixa dels sis als tres anys l’escolarització obligatòria

A l’escola, des dels tres anys. Emmanuel Macron ha anunciat que a partir del setembre del 2019 l’edat d’escolarització obligatòria a França passarà dels sis als tres anys. Amb aquesta mesura, Macron vol que es deixi “de considerar l’escola infantil com una opció”, va precisar el president francès. Des del 1959, l’escola era obligatòria a França per a tots els infants d’entre sis i setze anys.

La mesura, que s’haurà de sotmetre a una votació per modificar un article del codi de l’educació, és més aviat simbòlica: el 97% dels infants ja comencen l’escola a aquesta edat. De fet, la futura disposició només afectarà uns 20.000 nens i nenes, segons el departament d’estadística del ministeri d’Educació francès. El setembre del 2016, per exemple, 795.501 dels 815.241 infants de tres anys van començar l’escola.

Per contra, aquest alt percentatge d’alumnes varia significativament segons el barri, la ciutat o el departament. “Aquesta xifra mitjana cobreix desigualtats diverses, al darrere hi ha pràctiques profundament diferents d’un territori a un altre”, va matisar el president. Així com el 93% dels nens i nenes de París comencen l’escola als tres anys, a Còrsega només ho fan el 87% i a la Guaiana Francesa i Mayotte la xifra és de menys del 70%. Aquesta xifra també afecta “les disparitats durant el dia”, perquè “és als barris més desafavorits on l’infant no torna a l’escola a la tarda, perquè [els pares] no poden o no volen pagar el menjador”, va assegurar Macron.

Reconeixement institucional

“L’escola infantil és i serà, encara més en el futur, un moment fundador del nostre recorregut escolar francès”, va declarar solemnement el cap d’estat. Des del Palau de l’Elisi van ser més precisos i van assegurar que la decisió de rebaixar l’edat “tradueix la voluntat del president de la república de fer de l’escola el lloc d’igualtat real”, alhora que se li dona “un reconeixement”.

L’escola infantil “s’ha de deixar de considerar una modalitat d’atenció universal o la simple preparació a l’escola primària”, van apuntar. Per la seva banda, el ministre d’Educació, Jean-Michel Blanquer, va puntualitzar que amb aquesta mesura es vol “reconèixer la importància decisiva dels primers anys de vida per als aprenentatges”.

Malgrat que la mesura només afectarà veritablement un 3% dels infants, l’executiu de Macron haurà de reconsiderar els efectius i el pressupost que dedica a aquesta partida. Des del ministeri d’Educació estimen que per acollir els escolars a partir dels tres anys faran falta entre 800 i un miler de llocs de treball suplementaris. Un reforç de personal que el govern francès podria estalviar-se gràcies a la baixa natalitat registrada els últims anys: el setembre del 2017 van començar l’escola 8.600 alumnes menys que el curs anterior. I, segons el diari Le Monde, el ministeri d’Educació calcula que hi haurà 25.000 infants menys el 2018.

Aquesta mesura forma part d’una sèrie d’iniciatives del govern francès en matèria d’educació. Tot i això, l’escolarització obligatòria als tres anys no figurava en el programa de campanya del president francès. Per contra, la mesura sí que constava en el del candidat socialista, Benoît Hamon, i també en el de la França Insubmisa de Jean-Luc Mélenchon.

Més novetats

Un nou procés d’accés a la universitat [l’anomenat Parcoursup] i la reducció a la meitat d’alumnes per classe en el primer curs de primària a les escoles de les zones desafavorides són algunes iniciatives més del govern francès. Macron també reformarà la formació professional i la selectivitat. De fet, entre els seus plans per al BAC [l’equivalent a França de les PAU] hi ha reduir aquesta prova a només quatre exàmens. Tots els alumnes s’hauran d’examinar obligatòriament de filosofia i una de les proves consistirà en un test oral de 20 minuts.