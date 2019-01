Maduro i Guaidó mesuren la Seva força a l’ONU i als carrers

La crisi política de Veneçuela es va traslladar ahir a la seu de les Nacions Unides, a Nova York. En la sessió especial del Consell de Seguretat sobre Veneçuela, bona part dels representants del món es van pronunciar sobre allò que passa al país llatinoamericà. Va ser en aquesta trobada que Rússia i els Estats Units van evidenciar el seu enfrontament després de llançar-se una àmplia llista d’acusacions.

Mike Pompeo, el secretari d’Estat dels Estats units, va expressar que els països membres de l’ONU no poden trigar a prendre una decisió sobre Veneçuela, va reafirmar el seu suport a Juan Guaidó i va acusar els països que aposten pel govern de Nicolás Maduro de fer-ho per interès econòmic. “Volen salvar Maduro, que és a la corda fluixa. La Xina espera recuperar milions de dòlars i aquests diners mai ajudaran el poble veneçolà”. En canvi, el representant del Kremlin a la cita, l’ambaixador a l’ONU Vassili Nebénzia, va criticar els països que han qüestionat el govern chavista de Maduro al·legant que aquesta crisi que viu el país és una qüestió interna que no suposa cap amenaça per a la pau i la seguretat internacional. “Demanem que no es dictin més ultimàtums ni amenaces. Estem disposats a contribuir amb diàleg i negociació”, va recalcar Nebénzia. I és que els representants de Rússia i la Xina van reiterar enèrgicament que Maduro és i ha de ser el president legítim de Veneçuela i que, per tant, s’oposen al reconeixement de Guaidó anunciat pels Estats Units i la immensa majoria de potències llatinoamericanes.

Una de les participacions més intenses de la sessió va ser protagonitzada pel representant veneçolà Jorge Arreaza, que no s’ho va pensar dos cops a l’hora de contestar l’ultimàtum que la Unió Europea va presentar ahir a Maduro perquè convoqui unes eleccions immediates. “Vuit dies de què? A nosaltres ningú ens ha de dictar cap termini, ni ens han de dir si s’han de fer eleccions o no. Que es dediquin al seus assumptes i que respectin l’autodeterminació dels pobles”, va sentenciar Arreaza. El diplomàtic veneçolà, a més, va acusar els Estats Units de planificar des de fa mesos “un cop d’estat a Veneçuela”, però va tornar a assegurar que el govern de Maduro encara està obert a dialogar amb Washington. Abans d’acomiadar-se, el mateix Jorge Arreaza va llançar un missatge dirigit a l’oposició veneçolana: “Les forces armades nacionals bolivarianes defensen amb la seva vida aquesta Constitució. No heu pogut convèncer els nostres militars per fer fora el president Maduro. Ni podreu”.

Des del Palau Presidencial a Caracas, el mateix Nicolás Maduro va llançar el seu suport a Arreaza a través d’un tuit: “Les paraules de Jorge Arreaza són les d’un canceller d’una nació lliure i sobirana que mai serà sotmesa als capricis ni els designis de cap imperi. Veneçuela ha expressat fort, de manera clara i amb respecte la seva veritat davant del món. Seguim vencent!”

Llei d’amnistia, clau

Mentrestant, Juan Guaidó va començar ahir la seva campanya per explicar i difondre la llei d’amnistia que va aprovar l’Assemblea Nacional i que s’ha convertit en la seva estratègia clau per convèncer els militars perquè el reconeguin com a cap d’estat del país. El missatge del líder de l’oposició és clar: “Estem disposats a reunir-nos amb tots els funcionaris que vulguin tenir un acostament per aconseguir el cessament de la usurpació, el govern de transició i unes eleccions lliures”, va manifestar Guaidó durant una compareixença informal a la plaça Alfredo Sadel de Caracas.

A més, el president autoproclamat va demanar als ciutadans que tinguin familiars, amics i coneguts militars que els entreguin la llei d’amnistia, una norma que busca arribar a aquests comicis. Abans de començar, Guaidó va dedicar un minut de silenci a les persones mortes durant les mobilitzacions que s’estan produint als carrers de Veneçuela, principalment a la capital.

Fi de les 72 hores per als EUA

Ahir també es van complir les 72 hores que Nicolás Maduro va donar als EUA perquè retiressin el seu personal diplomàtic de Veneçuela a causa del reconeixement i suport de Trump a Guaidó. A l’hora de tancar aquesta edició, la mesura no havia estat complerta en la seva totalitat per part del govern de Trump, ja que, tal com va anunciar dijous, només s’havia retirat el personal considerat “no essencial”. En canvi, els alts diplomàtics i les seves famílies continuaven suposadament al país. Fonts del govern de Maduro van assegurar que aquests diplomàtics no seran expulsats amb violència del país, però sí que seran privats dels seus drets com a personal d’ambaixada un cop es compleixi el famós termini de les 72 hores.