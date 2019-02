Maduro: “Que l’ajuda es quedi a Colòmbia”

Els camions carregats amb aliments i medicaments esperen des de dijous a la ciutat colombiana de Cúcuta l’oportunitat, ara per ara impossible, d’entrar a la veïna Veneçuela per distribuir el material i els productes entre la població civil. Un cop més, el president Nicolás Maduro va donar ahir una negativa per resposta alhora que es va mostrar disposat a asseure’s a negociar amb el grup de contacte internacional que lidera la Unió Europea per intentar trobar una solució dialogada i pacífica a la crisi a Veneçuela, que s’ha agreujat des que Juan Guaidó es va proclamar president interí i bona part dels països occidentals el van reconèixer com a dirigent legítim del país sud-americà.

En una roda de premsa al Palau de Miraflores, a Caracas, seu de la presidència veneçolana, el líder chavista va insistir que no autoritzarà l’entrada de l’assistència per no participar en “l’espectacle barat” de l’ajuda nord-americana, perquè “Veneçuela no és captaire de ningú”, va dir. Paradoxes de les relacions bilaterals, i malgrat les mancances al país sud-americà, el chavisme va enviar més d’un centenar de tones de materials de construcció i maquinària a Cuba per pal·liar els danys del tornado que va afectar l’Havana a finals de gener. Sense anomenar aquest enviament, Maduro va acusar ahir els Estats Units de practicar el pervers joc d’oferir ajuda humanitària alhora que bloqueja milions de dòlars provinents de la venda de petroli veneçolà. L’ajuda és “un regal podrit”, va dir, perquè sota un “paquet bonic” s’amaga la “humiliació” del poble veneçolà. “Agafin tota aquesta ajuda humanitària i donin-la al poble de Cúcuta, que té força necessitat”, va afegir, i va recordar que, certament, aquest municipi és un dels més pobres de Colòmbia, amb uns indicadors de salut, pobresa i educació per sota de la mitjana del país.

Maduro va fer servir un to directe i missatges sense embuts, amb un aparent control de la situació, fins al punt que es va mantenir impassible malgrat una sobtada apagada elèctrica que va deixar a les fosques la sala on es feia la roda de premsa. Sense perdre el fil, el president va continuar parlant i va tornar a acusar Washington de voler propiciar una intervenció militar aprofitant l’entrada del material humanitari.

La resposta de Guaidó

Una setmana després que anunciés la distribució immediata d’ajuda internacional, Guaidó va instar ahir els militars a rebel·lar-se contra l’administració chavista i a col·laborar en el repartiment d’un material indispensable “per salvar vides”, va afirmar. Per contra, si els militars mantenen el bloqueig a la frontera, Guaidó va avisar que estarien cometent “un crim de lesa humanitat”. En aquesta línia, l’agència Reuters va assegurar que els Estats Units mantenen converses amb representants de les forces armades veneçolanes per animar-los a desertar i unir-se al president interí. Les mateixes fonts apunten que Washington prepara un nou paquet de sancions per al règim chavista que encara podria agreujar més la situació, tant l’econòmica com la diplomàtica. La Creu Roja va afegir encara més incertesa a la situació perquè, malgrat que en un principi va estar d’acord amb repartir l’ajuda, ahir un alt responsable de l’organització va assenyalar que els seus estatuts de neutralitat li impedeixen distribuir-la al costat de militars i que primer necessiten saber què conté exactament la càrrega dels tràilers.

Preguntat sobre si està disposat a convocar eleccions, Maduro va reiterar el seu compromís amb la celebració d’unes legislatives per renovar l’Assemblea Nacional, que està sota el control de l’oposició des de finals del 2015, però va rebutjar celebrar uns comicis presidencials perquè, va dir, no són la prioritat al carrer. A més, es va preguntar si, en cas que hi accedís, l’oposició tornaria a boicotejar les eleccions com ja va fer l’any passat. En aquella ocasió bona part dels partits de l’oposició es van negar a participar-hi a causa de les múltiples irregularitats que van caracteritzar els comicis.

Maduro va oferir diàleg “amb qualsevol i sobre qualsevol cosa” i es va mostrar partidari d’afegir-se al grup de contacte internacional que lidera la Unió Europea, però va advertir que no li agrada la “ideologització” perquè fa que no s’acabi d’entendre “què passa a Veneçuela”.