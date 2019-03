Maduro arresta el cap de gabinet de Guaidó

L'autoproclamat president de Veneçuela, Juan Guaidó, ha denunciat que aquesta matinada funcionaris del govern chavista han arrestat el seu cap de gabinet, Roberto Marrero. La detenció s'ha produït després que la policia escorcollés el domicili del company de partit de Guaidó i el del diputat opositor Sergio Vergara, que ha quedat en llibertat. El detingut havia denunciat amb anterioritat que les autoritats bolivarianes havien deixat fusells d'assalt i granades a casa seva per detenir-lo per possessió d'armes.

Secuestraron a @ROBERTOMARRERO, jefe de mi despacho. El denunció a viva voz que le sembraron dos fusiles y una granada, se lo dijo al diputado @SergioVergaraG, su vecino. El procedimiento comenzó a las 2 am aprox. Desconocemos su paradero. Debe ser liberado de inmediato. — Juan Guaidó (@jguaido) 21 de març de 2019

El diputat que ha quedat en llibertat, Sergio Vergara, ha ofert declaracions a la premsa després d'estar retingut per la policia. Ha explicat que van anar a casa seva "quinze funcionaris encaputxats" buscant Marrero: "Em van preguntar si sabia on vivia, però no els vaig contestar", diu Vergara. Després de tenir una discussió amb els funcionaris en què Vergara els deia que estaven vulnerant el dret constitucional d'immunitat parlamentària, van entrar dos fiscals que els van ordenar abandonar l'habitatge.

Esta madrugada el régimen usurpador allanó ilegalmente mi residencia y la de @ROBERTOMARRERO, jefe de despacho del Presidente @jguaido, LO SECUESTRARON y le sembraron armas.



La lucha por la mejor Venezuela continua. Este nuevo atropello nos da la fuerza para seguir adelante. pic.twitter.com/Y7XRAcwVlT — SERGIO VERGARA G. (@SergioVergaraG) 21 de març de 2019

"A partir d'aquell moment van començar a donar cops a la porta de la casa de Roberto Marrero, a pocs metres de la meva, fins que van aconseguir entrar-hi", diu Vergara. Des d'aquell moment no ha sabut res més del seu company.

L'ONU denuncia la repressió de Maduro

Michelle Bachelet, cap de l'Oficina de l'Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans, va denunciar dimecres tortures, assassinats i una greu crisi social a Veneçuela.

"Els assassinats segueixen un patró similar i es produeixen durant l'entrada il·legal de la Força d'Accions Especials de la Policia Nacional (FAES) a cases de particulars. Posteriorment informen de la mort com a resultat d'un enfrontament armat, tot i que alguns testimonis afirmen que les víctimes estaven desarmades", diu Bachelet.