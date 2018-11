Els populars europeus escullen l'alemany Manfred Weber per presidir la Comissió el 2019

El Partit Popular Europeu (PPE) ha descartat l'opció més moderada i ha triat l'alemany Manfred Weber (45 anys) com a candidat per substituir Jean - Claude Juncker al capdavant de la Comissió Europea. S'enfrontava a l'ex primer ministre finlandès Alexander Stubb, que va fer una intensa campanya pública a Brussel·les i havia apostat per la moderació i la transparència. Tot i això, Weber era el preferit del nucli dur, més partidari de la política de despatxos a l'hora de fer campanya i que compta amb el suport explícit de la cancellera alemanya, Angela Merkel, perquè el partit bavarès del qual forma part està, de fet, en coalició amb el govern germànic.

L'elecció encaixa amb el que s'esperava perquè Weber comptava amb e l beneplàcit de totes les grans delegacions , incloent-hi les alemanyes ( CDU ) , la francesa (Republicans ) , la italiana ( Força Itàlia ) , l'espanyola ( PP ) o l'hongaresa de Viktor Orbán ( Fidesz ). Per això ha aconseguit el 80% dels vots i s'ha imposat a Stubb. Weber i Stubb van presentar dues candidatures amb perfils diferenciats. Mentre que el finlandès havia apostat per promoure els debats públics i, fins i tot, havia acceptat assistir a un de moderat pel diari 'Politico', Weber havia rebutjat aquesta invitació.

El partit alemany del qual forma part Weber, la Unió Social Cristiana (CSU), és una formació bavaresa conservadora que comparteix govern amb els demòcrates cristians de Merkel. Tot i que a Weber se'l situa entre els més centristes de la seva formació, continua estant a la dreta de Merkel i, de fet, s'ha destacat pels seus discursos contundents contra la "immigració il·legal". Els seus missatges també parlen d'una necessitat de més democràcia en l'àmbit europeu però insisteix que cal que els estats membres mantinguin la seva autonomia.

We as Christian Democrats believe in subsidiarity. Not every issue in Europe should be an issue for Europe. We should respect local, regional and national levels of government. #EPPHelsinki #Up2EU