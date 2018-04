Martin Luther King en 18 grans frases per pensar

“Tinc el somni que els meus quatre fills un dia viuran en una nació en què no seran jutjats pel color de la seva pell sinó per la naturalesa del seu caràcter”

“Cent anys després el negre encara no és lliure, cent anys després la vida del negre està tristament paralitzada per les manilles i les cadenes de la segregació”

“Malgrat que ens enfrontem a les dificultats d’avui i de demà, encara tinc un somni. És un somni profundament arrelat en el somni americà”

“Nosaltres no fem la història. La història ens fa a nosaltres”

“Crec que la veritat desarmada i l’amor incondicional tindran l’última paraula”

“Si la vida és el preu que he de pagar perquè els meus germans i germanes siguin lliures d’una mort permanent de l’esperit, res no pot inspirar-me més”

“Tard o d’hora els pobles del món hauran de descobrir una manera de conviure en pau i convertir aquesta elegia còsmica pendent en un salm de fraternitat”

“Un aldarull és el llenguatge dels no escoltats”

“L’opressor mai concedeix voluntàriament la llibertat: ha de ser exigida pels oprimits”

“La fe és pujar el primer esglaó encara que no puguis veure tota l’escala”

“La pobresa no té res de nou. El que és una novetat és que ara tenim els recursos per erradicar-la”

“Ha arribat l’hora que ens civilitzem nosaltres mateixos, mitjançant una abolició de la pobresa total,directa i immediata”

“Res en el món és més perillós que la ignorància i l’estupidesa conscients”

“Les nostres vides comencen a acabar-se el dia que callem sobre les coses que de debò són importants”

“Si no pots volar, corre; si no pots córrer, camina; si no pots caminar, arrossega’t. Però sigui com sigui, no deixis mai d’avançar”

“Hem de saber encaixar la decepció més infinita, però mai no podem perdre l’esperança infinita”

“Està bé dir-li a un home que s’alci amb les seves pròpies botes. Però és una broma cruel dir-li a un home descalç que s’ha d’alçar pels seus propis mitjans”

“La funció de l’educació és ensenyar a pensar a fons i de manera crítica. Intel·ligència més caràcter: aquest és l’objectiu de l’educació autèntica”