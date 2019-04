Tretze detinguts pels atemptats a esglésies i hotels de Sri Lanka

“Era un riu de sang i la cendra et queia a sobre com si fos neu”. La Sumanapala, una botiguera que va socórrer alguns dels ferits de l’església de Saint Anthony a Colombo, la capital de Sri Lanka, va descriure amb aquestes paraules el que es va trobar quan va entrar dins el temple. La de Saint Anthony va ser només una de les tres esglésies cristianes atacades ahir amb artefactes explosius en aquest país asiàtic. Totes estaven plenes de fidels que celebraven la missa de Pasqua, i a totes el balanç de víctimes es compta per desenes.

Tres hotels de cinc estrelles, molt freqüentats per turistes, també van ser atacats de la mateixa manera, així com una pensió i un complex residencial. En total vuit atemptats en molt poques hores, que van desbordar serveis d’emergència i hospitals. Almenys 207 persones van morir i 450 més van resultar ferides en els que ja es poden considerar els atemptats més greus en la història recent dels cristians al sud d’Àsia. Entre les víctimes mortals hi ha 35 estrangers.

Cap reivindicació

Cap grup va reivindicar la barbàrie, però el govern de Sri Lanka de seguida la va atribuir a radicals religiosos. En el moment de tancar aquesta edició tretze persones havien estat detingudes, i una furgoneta, confiscada, amb la qual s’haurien dut a terme els atacs. El primer ministre de Sri Lanka, Ranil Wick-remesinghe, també va admetre que les forces de seguretat havien rebut un avís del risc de possibles atemptats contra esglésies catòliques al país durant els últims dies. Amb tot, va assegurar que ell no tenia constància de l’existència d’aquesta alerta i que investigaria per què “no es va prestar prou atenció al tema”. Només un 6% de la població de Sri Lanka és cristiana. La majoria és budista (el 70%), un 12% són hinduistes, i menys del 10%, musulmans, segons dades del govern.

El malson va començar ahir cap a tres quarts de nou del matí, hora local. De manera gairebé simultània els artefactes explosius van començar a esclatar en sis punts diferents de Sri Lanka i van fer reviure l’horror dels 26 anys de sagnant guerra civil al país, durant els quals la guerrilla tàmil va recórrer de manera generalitzada als atemptats suïcides i es va convertir en un dels primers grups del món a fer servir aquest tipus d’atacs com a tàctica.

Els artefactes van detonar en tres esglésies: la de Saint Anthony a Colombo, la de Saint Sebastian a Negombo (una ciutat situada uns 37 quilòmetres al nord de la capital), i la de Sion a Batticaloa (est del país). I també als hotels de luxe Shangri-la Colombo, Kingsbury Hotel i Cinnamon Grand Colombo, tots tres situats a la capital. El ministre de Finances, Mangala Samaraweera, va descriure els atemptats com “un intent ben coordinat de generar mort, caos i anarquia”.

A les imatges que es van difondre de les esglésies atacades es poden veure cossos sense vida tirats per terra, bancs plens de sang i figures religioses trencades o amb marques de metralla. A l’església de Saint Sebastian fins i tot el sostre es va enfonsar a causa de la forta detonació. De la mateixa manera, als hotels de luxe els vidres de les finestres van quedar fets miques i alguna paret es va ensorrar.

Evacuació dels hotels

Sarita Marlou, que estava allotjada a l’hotel Shangri-la Colombo, va escriure a Facebook que s’havia produït una explosió a les 8.57 hores al restaurant Table One de l’hotel, on els clients acudien a esmorzar. “He sentit l’explosió des del pis 17, que és on tenim l’habitació”, deia la dona. “Pocs minuts més tard ens han demanat evacuar l’hotel. Mentre baixava per les escales, he vist molta sang a terra, però encara no tenim ni idea del que realment ha passat”, continuava relatant a la xarxa social.

El govern va declarar l’estat d’emergència, mentre les forces de seguretat activaven un operatiu de recerca dels autors dels atacs. A la tarda es va produir una setena explosió al petit hotel Tropical Inn, situat prop del zoo de Dematagoda, un districte de la capital. I una vuitena en un apartament d’un complex residencial també situat a Dematagoda, on un sospitós hauria fet detonar un altre artefacte explosiu mentre era interrogat per la policia. Tres agents van morir a causa de la detonació. Així mateix, va haver-hi intercanvi de trets i un dels presumptes terroristes va aconseguir fugir. La policia aleshores va intentar localitzar-lo sobrevolant la ciutat amb un helicòpter.

El ministre de Defensa, Ruwan Wijewardene, va informar al final de la jornada que un total de tretze persones havien estat detingudes per la seva suposada vinculació amb els atemptats. “Creiem que els atacs han estat coordinats i que hi ha un únic grup al darrere”, va explicar. També va detallar que la policia estava en alerta des de feia una setmana per possibles atacs a esglésies, però no va especificar quines mesures s’havien pres per garantir la seguretat dels temples. De fet, existeix una carta de l’inspector general adjunt de Sri Lanka, Priyalal Dassanayake, amb data d’11 d’abril, en què l’alt oficial alerta de l’amenaça d’atacs contra esglésies basant-se en informació dels serveis d’intel·ligència. A la missiva fins i tot menciona que el grup National Thowheeth Jama’ath, que defensa l’expansió de l’islam “matant no creients”, seria l’autor d’aquests possibles atemptats. De moment, però, no s’ha concretat si els detinguts pertanyen a aquest grup.

Toc de queda de 12 hores

A partir de la sis de la tarda, hora local, es va establir un toc de queda de dotze hores, i el govern va bloquejar de manera temporal diverses xarxes socials, com ara Facebook i Instagram. Molts usuaris també van assegurar que era impossible utilitzar WhatsApp i Viber. El primer ministre, Ranil Wickremesinghe, va justificar la mesura per evitar la circulació d’informació falsa. De fet, la Creu Roja de Sri Lanka va difondre un missatge a Twitter desmentint que la seva seu hagués estat atacada, una informació que va circular a les xarxes socials durant bona part del dia.

Ahir a la nit les autoritats continuaven treballant en la identificació de les víctimes mortals. Entre els 35 estrangers morts, hi ha danesos, britànics, indis, turcs, nord-americans, xinesos i un portuguès. Mandataris d’arreu del món van condemnar ahir de manera unànime els brutals atemptats.

CRONOLOGIA: Un país que ha viscut en guerra durant anys 1505 Els portuguesos arriben a Colombo, i l’illa, situada a l’oceà Índic, comença a ser d’interès per a Europa. 1658 Els holandesos expulsen els portuguesos i assoleixen el control de tota l’illa excepte el regne central de Kandy. 1796 Gran Bretanya comença a fer-se seva l’illa. 1815 Els britànics conquereixen el regne de Kandy i comencen a portar-hi treballadors tàmils del sud de l’Índia per treballar en plantacions de te, cafè i coco. 1948 L’illa esdevé un estat independent que pertany a la Commonwealth, amb el nom de Ceilan. L’any següent s’aprova una llei que priva els tàmils del dret de vot. 1972 L’illa canvia el seu nom per Sri Lanka. 1983 Comencen les tensions entre la majoria singalesa i la minoria tàmil. 1995 Guerra generalitzada al nord i l’est del país. La guerrilla tàmil adopta els atemptats suïcides com a tàctica de guerra i atempten contra temples budistes. 2009 El govern dona la guerra per acabada i proclama la derrota dels tàmils.