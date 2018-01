Maten a trets en ple carrer un líder polític serbi de Kosovo

260x366 Maten a trets el polític sedrbir de Kosovo Oliver Ivanovic / Reuters Maten a trets el polític sedrbir de Kosovo Oliver Ivanovic / Reuters

El polític serbi de Kosovo Oliver Ivanovic ha estat assassinat a trets en ple carrer aquest matí de dimarts a la ciutat de Mitrovica. Ivanovic havia estat condemnat el gener de 2016 per crims de guerra contra els albano-kosovars en els anys 90, però el tribunal d'apel·lacions va anul·lar la condemna i va ordenar un nou procés.

L'homicidi podria dificultar el diàleg en marxa entre Belgrad i Pristina, impulsat sota auspici de la Unió Europea i que té com a objectiu normalitzar les relacions. El govern de Sèrbia, de fet, ha anunciat ja que de moment suspèn les converses, segons Reuters.

El primer ministre de Sèrbia, Aleksandar Vucic, ha convocat una sessió d'emergència del Consell de Seguretat Nacional.

La Unió Europea ha condemnat el tiroteig i ha convidat totes les parts a mantenir la calma, en paraules de la portaveu de la política exterior de la UE, Maja Kocijancic. "Esperem que les autoritats pertinents de Kosovo no estalviïn cap esforç per trobar els autors i portar-los davant de la justícia de seguida", ha afegit.



Ivanovic era considerat un moderat entre els polítics serbis de Kosovo i havia estat un dels principals interlocutors dels funcionaris de l'OTAN, l'ONU i la UE presents a Kosovo després de la guerra.

El director de l'oficina de Kosovo del govern de Sèrbia, Marko Djuric, va considerar l'assassinat d'Ivanovic com "un acte de terrorisme". "Aquest és un atac contra tot el poble serbi, un acte criminal i terrorista que ha de ser sancionat", va dir Djuric, que assistia a les converses a Brussel·les.



El govern de Kosovo també ho va condemnar. "L'assassinat d'Oliver Ivanovic qüestiona qualsevol intent d'establir la llei i l'ordre en tot el territori de Kosovo", va dir el govern kosovar en un comunicat.



Entre 40.000 i 50.000 serbis viuen al nord de Kosovo i rebutgen la integració amb l'estat majoritàriament albanès, que va declarar la seva independència respecte de Sèrbia l'any 2008.



Les relacions entre Sèrbia i Kosovo han estat tibants des d'aquella proclamació d'independència del 2008, però el 2013 ambdues parts van acordar participar en les negociacions patrocinades per la UE per tal de normalitzar les relacions, una condició comunitària per avançar en l'adhesió de Sèrbia al la UE.



Ivanovic vivia a la ciutat de Mitrovica, dividida ètnicament. Segons el seu advocat, el polític va morir després que li disparessin cinc trets.