La cessió final de May sobre Gibraltar pot canviar les condicions del Penyal

Pedro Sánchez s'hi ha referit en la compareixença que ha fet aquest dissabte des de la Moncloa per anunciar el pacte a què ha arribat sobre el contenciós de Gibraltar amb el Regne Unit i que ha mantingut en suspens la celebració de la cimera de ratificació de l'acord del Brexit d'aquest diumenge. No és tant una qüestió de la bandera –encara que també ha parlat de "la integritat territorial, la sobirania nacional", per bé que en termes retòrics però buits de contingut pràctic–, sinó de la cartera.

I és que la gran demanda de Madrid sobre el Penyal està relacionada amb les especificitats econòmiques de la colònia britànica, que han produït el que els experts denominen "efecte paràsit". Pedro Sánchez ho ha dit en els següents termes: "Des de l'ingrés d'Espanya a la Unió Europea, cap als anys vuitanta, Gibraltar ha experimentat un creixement econòmic molt important, que l'ha dut a estar entre les primeres economies del món en renda per càpita. Aquest creixement es deu a la conjunció de diferents aspectes. En primer lloc a un règim d'excepció en relació amb la legislació britànica, malgrat que pertany al Regne Unit, i, en segon lloc, a un accés al mercat interior de la Unió Europea. Això ha provocat conseqüències negatives per a la zona circumdant".

Són aquestes conseqüències negatives el que, comptat i debatut, Madrid vol tallar. La reclamació de la sobirania és, a més d'inútil, un missatge de pur consum intern, i només per als fidels que no hi veuen més enllà. Com ha dit Sánchez, el que realment li interessa és la "prosperitat conjunta entre Gibraltar i el Camp de Gibraltar".

Que Theresa May ha hagut de cedir a les pretensions espanyoles, i que les garanties obtingudes per la diplomàcia espanyola poden canviar a la llarga el futur del Penyal i la zona, ho ha començat a admetre la premsa britànica i alguns dels més destacats comentaristes polítics del país. És la interpretació que en fa el diari 'The Guardian' quan titula: "May cedeix sobre Gibraltar després de l'amenaça del veto d'Espanya."

Peter Foster, l'editor per a Europa del 'Daily Telegraph', coincideix en l'èxit diplomàtic espanyol. En un seguit de piulades, Foster ha assegurat que el comunicat britànic "és una declaració magníficament i deliberadament delicada, que està dissenyada per ocultar alguns fets bastant desagradables". Bàsicament el següent: "Cada vegada que una part de les futures discussions impactin sobre Gibraltar, aquest element s'assumeix en una via bilateral separada, tal com s'aplica a Gibraltar." Això, conclou, "deixa Gibraltar exposat".

Every time part of future relationship discussion comes up that impacts Gibraltar, that element gets sucked into a separate bilateral track, as it applies to Gibraltar.



On the upside, this stops *entire* process being held to ransom by Spain but it leaves Gibraltar exposed/5 — Peter Foster (@pmdfoster) November 24, 2018

D'altra banda, poc després de l'anunci de Sánchez, però, el ministre principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha reaccionat des del seu compte de Twitter i ha anunciat una declaració per a les 20.00 h, hora local, amb què vol matisar la interpretació feta pel president del govern espanyol.

This evening at 8pm I will reply to the statement from the Spanish Prime Minister. No declarations agreed by the remaining EU 27 or the European Institutions will ever change the undiluted #British sovereignty or security of #Gibraltar. — Fabian Picardo (@FabianPicardo) November 24, 2018

"Les declaracions acordades per a la resta de la UE-27 o de les institucions europees no canviaran la sobirania #British ni la seguretat de #Gibraltar", ha escrit Picardo. És una declaració més aviat de consum intern, també, ja que Madrid, encara que no ho admetrà mai públicament, sap que la discussió de la sobirania del Penyal no està ni estarà damunt de la taula, com a mínim fins que els seus habitants ho acceptin.

La premsa britànica, de fet, dona per bona la interpretació de l'acord que ha fet Ignacio Molina, de l'Instituto Elcano, que assegura en una piulada que "ara la posició d'Espanya per a futures negociacions és més forta".

Actually Pedro Sánchez has just mentioned several times ‘territorial integrity’ and ‘sovereignty’. If Gibraltar thought art 184 WA was a legal success it may be backfired. The issue has been politicized and Europeanized and now Spain’s position for future negotiations is stronger https://t.co/iWDYGp6JQh — Ignacio Molina (@_ignaciomolina) November 24, 2018

Molina també sosté, però, que Sánchez no ha sortit tan victoriós de l'acord amb el Regne Unit com ha declarat ni tampoc tan derrotat com l'oposició ja s'ha apressat a manifestar. En qualsevol cas, el mandatari espanyol ha exagerat enormement, i ha pecat de triomfalisme, quan ha assegurat: "Hem fet els passos necessàries i tenim les garanties absolutes per resoldre un conflicte que dura més de tres-cents anys". Una prova més que, potser inesperadament a última hora, el nacionalisme espanyol, d'una banda, i nacionalisme britànic, d'una altra –amb declaracions de Theresa May apel·lant a "tota la família britànica"–, han trobat en el Brexit una excusa per treure pit. Tan buida com innecessària.

Caldrà, finalment, veure com és rebut l'acord pels 'brexiters' més recalcitrants –que volen May als peus dels cavalls– i pels diputats que formen part del grup interparlamentari d'interessos de Gibraltar que presideix Robert Neill. De ben segur que les cessions de May d'última hora no els resultaran benvingudes.