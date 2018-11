Sánchez desbloqueja el Brexit després d'aconseguir un acord sobre Gibraltar

Finalment, diumenge tots els caps d'Estats de la UE passaran per Brussel·les. El govern espanyol ha acceptat l'últim gest del govern de Theresa May i ha anunciat que no vetarà l'acord del Brexit que s'ha de segellar aquest diumenge a Brussel·les després que el govern britànic hagi fet públic el document que posa per escrit el seu compromís respecte a l'obstacle de Gibraltar. Després de tota la setmana mantenint el pols, doncs, Pedro Sánchez ha assegurat que les institucions europees i el Regne Unit han acceptat les "exigències que presentava Espanya".

"Exigeix l'acord previ d'Espanya per a la negociació de qualsevol acord de la UE que s'apliqui amb Gibraltar" PEDRO SÁNCHEZ, PRESIDENT ESPANYOL





"Espanya ha arribat a un acord sobre Gibraltar", ha dit el president espanyol. "Europa i el Regne Unit han acceptat les exigències que presentava Espanya i, com a conseqüència, Espanya aixecarà el veto i votarà a favor a la declaració", ha assegurat.

Per la seva banda, el govern britànic assegura: "Per a les negociacions de sortida, atès que hi ha circumstàncies específiques per a Gibraltar, hem mantingut converses amb Espanya que han involucrat directament el govern de Gibraltar. Aquestes converses han sigut constructives i esperem mantenir la mateixa predisposició en la relació futura".

Què ha aconseguit Sánchez?

Tal com ha explicat el president espanyol, ha aconseguit una "triple ratificació". D'una banda, hi haurà una declaració conjunta del Consell Europeu i de la Comissió en el marc de l'acord de retirada, que implica que "l'article en discòrdia" no sigui aplicable al contingut de la relació futura en l'àmbit territorial. De l'altra, el govern britànic reconeix per escrit aquesta interpretació".

Sánchez ha presentat aquest acord com una gran victòria. "La relació política, jurídica i geogràfica amb Gibraltar passa per Espanya. Interès nacional, prosperitat conjunta entre Gibraltar i el Camp de Gibraltar i Espanya com a pilar fonamental", ha assegurat.

"La integritat territorial d'Espanya és un element essencial a tenir en compte per a la Comissió Europea i per al Consell Europeu" PEDRO SÁNCHEZ, PRESIDENT ESPANYOL

Malgrat que hi ha incògnites sobre la vinculació jurídica de tots aquests documents, el seu pes polític és innegable. El president del govern espanyol ha assegurat que Espanya en surt reforçada. "Reforcen la posició d'Espanya com mai ho havia estat perquè els acords que afectin Gibraltar hauran de ser separats als que es concloguin entre el Regne Unit i la UE", ha aclarit. També ha insistit que suposa establir una nova manera de relacionar-se amb Gibraltar: "Exigeix l'acord previ d'Espanya per a la negociació de qualsevol acord de la UE que s'apliqui amb Gibraltar".

"La integritat territorial d'Espanya és un element essencial a tenir en compte per a la Comissió Europea i per al Consell Europeu", ha dit també el president espanyol.

El compromís per escrit de May

"El govern de la seva majestat assenyala que l'únic propòsit de l'article 184 de l'acord de retirada del Regne Unit és crear les millors obligacions d'esforços perquè la UE i el Regne Unit negociïn acords que regeixin la seva futura relació, que no imposa obligacions respecte a l'abast territorial d'aquests acords, i que, per tant, no existeix cap obligació o presumpció sobre la base d'aquesta disposició, que aquests acords tinguin el mateix abast territorial que el previst a l'article 3 de l'acord de retirada".

Les negociacions d'última hora entre Espanya, la UE i el Regne Unit, així doncs, han fructificat. Segons un tuit del portaveu del president del Consell Europeu, Donald Tusk, aquest últim ha tingut una breu trucada "d'uns minuts" amb Pedro Sánchez i aleshores ha assegurat que estan "més a prop" de celebrar la cimera de diumenge que ha de segellar l'acord del Brexit.

After the phone call between @eucopresident and @sanchezcastejon a few minutes ago we are closer to tomorrow’s #EUCO — Preben Aamann (@PrebenEUspox) November 24, 2018

Tot seguit, ha sigut el mateix Tusk que ha tuitejat que "ningú té raons per estar content", però els recomana que aprovin els textos de la negociació del Brexit. "Com a mínim en aquests moments crítics, la UE dels Vint-i-set ha passat el test d'unitat i solidaritat".





I will recommend that we approve on Sunday the outcome of the #Brexit negotiations. No one has reasons to be happy. But at least at this critical time, the EU27 has passed the test of unity and solidarity. https://t.co/N3EexasL2n — Donald Tusk (@eucopresident) November 24, 2018



Què és el que reclamava Espanya? Que hi hagi garanties per escrit que un cop s'hagi produït el Brexit, el Regne d'Espanya tindrà dret de veto de qualsevol decisió negociada entre el Regne Unit i Europa sobre Gibraltar. Per això, calia vincular l'article 3 amb l'article 184 –el que denunciaven que s'havia afegit a última hora.

Fins a aquest divendres, el govern espanyol assegurava que no tenia prou garanties, tot i que divendres al migdia el secretari d'Estat d'Afers Europeus, Luis Marco Aguiriano, ja havia deixat entreveure que Espanya es podia conformar amb una declaració escrita i oficial per part del govern del Regne Unit que secundi la seva interpretació dels tractats que s'han de segellar aquest diumenge.

Sánchez ha mantingut el pols fins al final amb May, però continuava negociant per sota la taula. Finalment s'ha conformat amb una promesa per escrit de May i una dels Vint-i-set assegurant que els articles que són claus per a Espanya i Gibraltar s'interpretaran a la manera espanyola, però no és el que es reclamava a l'inici.

Gibraltar: "Ens mantindrem amb el Regne Unit"

El comunicat oficial que ha fet públic el govern britànic s'acompanya d'unes declaracions del ministre principal de Gibraltar, Fabian Picardo. "Al llarg de la nostra història ens hem mantingut amb el Regne Unit. Després del Brexit, continuarem amb el Regne Unit. Aquesta és la nostra relació més important", etziba Picardo. "Mentre el Regne Unit estableix noves relacions comercials amb la resta del món, esperem les oportunitats que vindran dels beneficis de la nostra llengua comuna, la nostra llei comuna i els vincles que ens uneixen".

Gibraltar respondrà aquest vespre a l'anunci de Pedro Sánchez. El seu màxim responsable tampoc sembla satisfet amb l'acord: " Cap declaració acordada entre els Vint-i-set o les institucions europees podrà canviar mai l'absoluta sobirania britànica o la seguretat de Gibraltar", ha tuitejat.