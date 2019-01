May fa l'últim intent de convèncer el Parlament de votar 'sí' al pla del Brexit

Últim advertiment de Theresa May per aconseguir l'impossible: que el Parlament aprovi, aquest dimarts al vespre, el seu pla del Brexit. Des de la ciutat de Stoke-on-Trent, al nord-oest de Londres, una de les àrees que més van votar a favor del Brexit, la 'premier' britànica ha recordat aquest dilluns les dues possibles conseqüències de refusar-lo: "O un Brexit sense acord, cosa que causaria turbulències per a la nostra economia, crearia barreres en la seguretat i interrompria la vida diària de la gent, o que no hi hagués Brexit, i per primer cop en la nostra història fallaríem en la implementació del resultat d'un referèndum i decebríem els britànics. Les dues alternatives són possibles si el pacte és refusat."

May també ha aprofundit en el risc de "no respectar" el resultat de la consulta del 2016. "En llocs com Stoke-on-Trent, la gent tindria la sensació que no se l'ha escoltada". El risc de "perdre la fe en la democràcia" ha sigut un altre dels perills assenyalats per May. En aquest punt, la primera ministra britànica s'ha referit al referèndum en què, el 1997, es va aprovar la creació de l'assemblea del País de Gal·les. Amb una participació del 50,22%, va ser sancionada per només el 50,30% de la població, amb una oposició del 49,70. l, tot i així, ha recordat May, el resultat es va acceptar.

L'afirmació ha estat contestada per l'exlíder del Plaid Cymru, el partit independentista gal·lès, en el seu compte de Twitter: "Però això no és cert. Els 'tories' no van acceptar el resultat del referèndum de l'Assemblea a Gal·les el 1997. Van continuar fent campanya contra la devolució. Theresa May va votar-hi en contra al Parlament després del resultat del referèndum".

But this isn’t true. The Tories did not accept the Assembly referendum result in Wales in 1997. They continued to campaign against devolution. Theresa May voted against in Parliament after the referendum result. #StopLying https://t.co/XohrvLh4Gz https://t.co/YnM5WYp0Tl — LeanneWood 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@LeanneWood) January 14, 2019

May ha sonat ferma a l'hora de les amenaces: o el meu acord o cap acord, ha insinuat. Així, durant el torn de preguntes posterior al discurs, ha assegurat: "No crec que el Parlament hagi de demanar l'extensió de l'article 50 o celebrar un [segon] referèndum". Això és una indicació que potser el seu pla B és sortir de la UE sense acord si la seva proposta és rebutjada per la majoria de la cambra. En aquest cas, però, el Parlament intentaria evitar-ho, i fins i tot seria possible la dimissió en cadena de ministres del govern.

El que també ha quedat de manifest en les seves respostes és que, a hores d'ara, i malgrat les noves garanties que aquest dilluns al matí ha lliurat la Unió Europea a Downing Street sobre la temporalitat de la salvaguarda sobre la frontera irlandesa, el govern ja ha acceptat que té perduda la votació i el millor que pot fer ara és intentar maniobrar al màxim per reduir la magnitud de la desfeta.