Melania critica les mesures antiimmigració de Trump

Fa unes setmanes la nova mesura de Donald Trump per evitar l’arribada d’immigrants als Estats Units donava la volta al món. El president nord-americà porta mesos aplicant un càstig sever a les famílies amb infants que proven d’entrar al país il·legalment: deté els pares a la frontera per processar-los i envia les criatures a centres de menors. Els separa, sense saber si podran tornar-se a veure. Les últimes dades donen una idea de la magnitud del fenomen: només entre el 19 d’abril i el 31 de maig, gairebé 2.000 nens van ser apartats dels seus pares quan intentaven trepitjar els Estats Units, segons apunta el departament de Seguretat Interior dels Estats Units. Però es creu que la realitat supera aquesta xifra oficial.

L’oposició demòcrata no va trigar a mostrar enèrgicament el seu rebuig, i fins i tot algunes veus republicanes van criticar la postura de Trump. Contra tot pronòstic, i trencant el seu silenci habitual, la primera dama nord-americana, Melania Trump, va llançar un missatge desconcertant contra aquesta situació. “Odio veure nens separats de les seves famílies” és una de les afirmacions que va fer arribar.

Polèmica i pugna

La dona del president dels Estats Units va difondre diumenge aquest missatge a través de la seva portaveu, Stephanie Grisham. “La senyora Trump odia veure nens separats de les seves famílies i espera que els dos bàndols del panorama polític es posin d’acord per aconseguir una reforma migratòria satisfactòria. Creu que necessitem ser un país que segueixi totes les lleis, però també un país que governi amb el cor”, deia el comunicat, emès a la cadena televisiva CNN.

No és el primer cop que des de la Casa Blanca admeten les conseqüències negatives que provoca aquesta llei, però consideren que és necessària. “La gent no vol veure com s’arrenquen nadons de les mans de les seves mares”, assegurava també diumenge Kellyanne Conway, assessora del president nord-americà. Però, segons l’administració Trump, bona part de la culpa d’aquests episodis la tenen els demòcrates, ja que “no estan disposats a treballar per buscar una nova reforma migratòria”. “És culpa dels demòcrates per haver sigut dèbils i ineficaços. Digueu-los que comencin a pensar en totes les persones víctimes del crim provinent de la immigració il·legal”, va publicar ahir en el seu compte de Twitter Donald Trump. Per la seva banda, des del cantó demòcrata neguen i condemnen rotundament aquestes acusacions.

Aquesta mesura, però, és un pas més en la política migratòria que Trump ja prometia durant la campanya electoral, i que té com a objectiu blindar la frontera amb Mèxic. De fet, el president està utilitzant aquesta situació com una manera de pressionar els demòcrates per obligar-los a assumir una nova legislació migratòria que, alhora, inclogui fons per a la construcció del promès mur, que allunyaria més els Estats Units dels migrants.