Merkel condemna l'odi, la violència i les consignes nazis contra els estrangers

La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha afirmat aquest dimecres que "no hi ha disculpa" per l'odi, la violència contra els estrangers i l'ús de consignes nazis, després de les protestes ultradretanes i els esdeveniments violents amb refugiats presumptament involucrats.

En la seva intervenció davant el Parlament en el debat dels pressupostos per al 2019, la cancellera ha dit que entén la indignació dels ciutadans davant actes de violència i ha assegurat que la justícia recaurà sobre els culpables, però que això no s'ha de confondre ni barrejar amb la nacionalitat de les persones.

Merkel es referia a la mort de dos alemanys en dos fets separats en les últimes tres setmanes pels quals s'ha detingut quatre persones refugiades al país. Aquests incidents van desencadenar les protestes d'extrema dreta, que han polaritzat la societat alemanya.

La cancellera ha reconegut que, arran de les manifestacions, els ciutadans han expressat que estan "confosos", i que l'obligació de la classe política és "prendre seriosament" les preocupacions de la població. Però al mateix temps s'ha referit a l'article primer de la llei fonamental alemanya, que diu que "la dignitat humana és inviolable", i ha afegit que si respectar-la i protegir-la és l'obligació de tot poder públic, també ho és de totes les persones.

Merkel ha advertit del perill que suposen les generalitzacions, ja que "totes les generalitzacions són errònies i estan totalment fora de lloc", i ha recordat que aquest principi és aplicable als sol·licitants d'asil que resideixen a Alemanya. "No permetrem que subreptíciament es marginin grups sencers", ha dit, i ha subratllat que jueus, musulmans, cristians i ateus formen tots part de la mateixa de la societat alemanya.