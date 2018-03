Milers de civils són evacuats de Guta mentre l'ofensiva d'al-Assad no cessa

Guta, el principal bastió opositor del règim de Baixar al-Assad, segueix vivint un infern. Aquest divendres, almenys 31 civils han mort i centenars més han resultat ferits a causa de bombardejos d'avions russos -aliats d'al-Assad- contra la població de Kafr Batna. Un altre bombardeig d'avions no identificats contra la localitat de Saqb, també en l'enclavament rebel de Guta Oriental, ha deixat almenys 10 morts i desenes de ferits.

Aquests atacs, els últims d'una llarga llista, arriben poques hores després que es complissin set anys de l'inici de la guerra de Síria. I en el tercer dia d'evacuacions, les primeres des que va arrencar l'ofensiva al districte.

Fugir del setge

Aquesta regió a la perifèria de Damasc ha estat una de les més castigades. Des del 2013, sobreviu a un setge ferotge del govern sirià que ha deixat almenys 13.000 morts i 7.000 desapareguts. La situació humanitària que es viu és crítica i, tal i com apunta l'Observatori Sirià dels Drets Humans, el catàleg de crims de guerra perpetrats pel règim i els seus aliats -Rússia i l'Iran- és llarg: bombardejos indiscriminats, ús d'armes químiques i barrils explosius llançats des de l'aire, setge, desaparicions forçoses, tortures, violència sexual, atacs a hospitals...

La situació ha empitjorat en les darreres setmanes. A finals de gener, el règim va intensificar els atacs a la regió. De fet, amb aquests dos últims bombardejos, el nombre de morts augmenta a 1.301, entre les quals hi ha 256 menors i 171 dones, des del passat 18 de febrer. Els rebels opositors encaren aquí la seva pitjor derrota des de la batalla d'Alep del 2016.

540x306 Un nen és transportat en una maleta durant l'evacuació de Guta. / OMAR SANADIKI / REUTERS Un nen és transportat en una maleta durant l'evacuació de Guta. / OMAR SANADIKI / REUTERS

Tot i que gran part de la població, es calcula que n'hi ha uns 400.000, està atrapada, alguns han començat a fugir i a ser evacuats. Segons l'Observatori Sirià dels Drets Humans, prop de 20.000 civils -molts, menors- han aconseguit sortir de la regió durant aquesta setmana.

Tal i com explica la ONG, la majoria d'aquestes persones estan sortint a través d'un corredor obert a la localitat de Hamuriya, i creuen a zones en mans de les autoritats sirianes.

El Centre d'Informació de Guerra del grup xiïta libanès Hezbol·là, aliada del Govern de Damasc, ha informat a través de Telegram que l'exèrcit sirià va garantir la sortida de prop de 10.000 civils de Guta Oriental cap a la capital siriana pel corredor de Hamuriya.

La televisió oficial del país va indicar que milers de civils estan deixant els pobles de Guta Oriental a través del pas de Hamuriya, habilitat avui pels efectius governamentals. La cadena va mostrar imatges dels civils sortint a peu i a bord de cotxes i camionetes pel corredor, molts d'ells sense gairebé equipatge. Alguns portaven banderes de Síria, mentre que altres ploraven en acabar el seu trajecte. De fons, se sentia el soroll de l'impacte de projectils a Guta. A la seva sortida de la regió assetjada els civils són traslladats en autobusos al centre d'acollida d'Al Dueir, tal i com ha apuntat l'emissora.

540x306 Un home, que fuig de Guta, transporta una gallina en una gàbia. / OMAR SANADIKI / REUTERS Un home, que fuig de Guta, transporta una gallina en una gàbia. / OMAR SANADIKI / REUTERS

En els últims dies, i davant la pressió internacional perquè així fos, centenars de civils procedents de zones controlades per l'altra gran facció islamista de Guta , l'Exèrcit de l'Islam, també han estat evacuats de la regió a través del corredor del camp de refugiats palestins d'Al Wafidín.

Paral·lelament, aquest dijous va entrar un comboi de 25 camions amb ajuda humanitària a Duma, la major localitat de Guta i en mans de l'Exèrcit de l'Islam. Malgrat aquestes maniobres, la violència no s'atura. Segons l'Observatori Sirià, diversos coets del règim van impactar als voltants de la ciutat mentre la caravana humanitària del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) es dirigia a la població.

UNICEF podria atendre 50.000 persones

Per la seva banda, UNICEF, tal i com ha assegurat la portaveu Marixie Mecat en una roda de presma a Ginebra, té plans de resposta per atendre fins a 50.000 persones que abandonin Guta.

"Nosaltres hem estat treballant per respondre a les evacuacions durant un temps i específicament per proporcionar refugi", ha assenyat Mercat, que ha assegurat que "els nostres plans de resposta són per a fins a 50.000 persones".