May sobreviu a la qüestió de confiança del seu partit

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, ha guanyat la qüestió de confiança interna a la qual l'ha sotmès el seu propi partit aquest dimecres a la tarda. La batalla per l'acord signat amb la Unió Europea pel Brexit ha posat May contra les cordes dins del seu propi partit, però finalment 200 diputats conservadors han votat per mantenir-li la confiança com a líder del partit contra 117 en contra.

La votació secreta havia començat, a porta tancada, a les 8 del vespre hora catalana. Segons un recompte fet per Reuters, fins a 198 diputats conservadors havien declarat públicament el seu suport a la 'premier', que necessitava majoria simple (159 d'un total de 317 diputats 'tories') per mantenir-se al capdavant del partit.

May encara ha d'aconseguir aprovar el seu acord pel Brexit al Parlament, en una votació ajornada per falta de suports. En tot cas, la 'premier' ja ha anunciat que renunciarà en algun moment indeterminat, després d'aconseguir un Brexit ordenat, i també ha promès que no liderarà el partit en les eleccions del 2022.