Més de 40 morts al Iemen en bombardejos de la coalició àrab

Almenys 44 persones van morir divendres a la nit en diversos bombardejos de la coalició àrab, liderada per l'Aràbia Saudita, en zones del nord i oest del Iemen, segons ha informat aquest dissabte l'agència de notícies Saba, controlada pels rebels hutis.

L'aliança de països sunnites va realitzar la nit del 15 de desembre diversos atacs al municipi de Manbaa, situat a la província de Saada, causant la mort de 24 persones, segons l'agència, que va afegir que la xifra de morts podria augmentar "per la brutalitat del crim i per la carbonització dels cadàvers que encara no han estat identificats".

Saada se situa a l'extrem nord-oest del Iemen i és el principal feu dels rebels xiïtes, que compten amb el suport de l'Iran. D'altra banda, a la província costanera de l'Hodeida, situada al Mar Roig, la coalició va bombardejar el poble d'Al Mazaraah, al municipi d'Al Juja, provocant la mort de 20 persones. Tot i que la font no va precisar una xifra exacta, la majoria de les víctimes serien dones i nens.

Les forces governamentals, recolzades per les tropes dels Emirats i de Sudan, van controlar la setmana passada el municipi d'Al Juja, situat a 10 quilòmetres d'un port militar. En les últimes 48 hores, la coalició ha intensificat els seus atacs al Iemen, que han causat més de 70 morts.

Els rebels hutis controlen Sanà, i àmplies zones del nord i l'oest del Iemen, i disputen el lideratge del país al Govern del president iemenita Abdo Rabu Mansur Hadi, exiliat a l'Aràbia Saudita però reconegut internacionalment.