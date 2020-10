Crítiques dels metges contra el passeig en cotxe de Trump: "Ha sigut demencial"

Quan els Estats Units estan a punt d'arribar als 210.000 morts declarats per covid-19, la passejada que Donald Trump va fer ahir diumenge en un cotxe blindat pel voltant de l'hospital militar on el tracten de la infecció ha aixecat polseguera. En la curta passejada Trump va voler saludar els seus seguidors a la rodalia del l'Hospital Walter Reed i se'l va poder veure amb mascareta, juntament amb almenys dues persones més que també anaven dins el vehicle. El president podria ser traslladat aquest dilluns mateix a la Casa Blanca però la falta de transparència i les informacions contradictòries sobre el seu estat deixen en l'aire la campanya per a les eleccions del 3 de novembre.

"Absolutament tothom que anava al cotxe en aquest passeig presidencial del tot innecessari haurà d'estar en quarantena durant 14 dies. Es poden posar malalts. Poden morir. Tot per un teatre polític. Trump els ha ordenat posar les seves vides en perill per fer teatre. Es demencial", ha tuitat el doctor James P. Philips, metge d'urgències de l'hospital.

Every single person in the vehicle during that completely unnecessary Presidential “drive-by” just now has to be quarantined for 14 days. They might get sick. They may die. For political theater. Commanded by Trump to put their lives at risk for theater. This is insanity. — Dr. James P. Phillips, MD (@DrPhillipsMD) October 4, 2020

Philips ha recordat que aquest vehicle presidencial "no només és a prova de bales sinó que també està tancat hermèticament contra els atacs químics. El risc de transmissió del covid-19 és elevadíssim. La irresponsabilitat és majúscula. Em solidaritzo amb els serveis secrets que han estat forçats a actuar".

Jonahtan Reiner, professor de medicina a la Universitat George Washington també ha advertit que "és el màxim de la irresponsabilitat", tenint en compte el contrast entre la protecció que portaven els agents que acompanyaven Trump i els EPI que porten els professionals que estan en contacte estret amb malalts de covid". Reiner desafia el metge personal de Trump, Sean Conley, a explicar en roda de premsa "per què el seu «equip multidisciplinari» va pensar que era una bona idea tancar un pacient infectat actiu en un cotxe segellat hermèticament, amb diversos agents dels serveis secrets amb un equip de protecció mínim".

At the briefing tomorrow let’s see if Dr Conley can explain why his “multidisciplinary team” thought it was a good idea to lock an actively infected patient inside a hermetically sealed car with multiple secret service agents with minimal PPE. — Jonathan Reiner (@JReinerMD) October 4, 2020

La cadena NBC ha recordat que funcionaris de la Casa Blanca van argumentar que la primera dama Melania Trump, que també ha contret el virus, no visitaria el seu marit a l'hospital militar per no posar en perill el seu equip de seguretat.

La portaveu de la Casa Blanca, Judd Deere, ha dit que "l'equip mèdic va autoritzar" la passejada i que "s'havien pres les precaucions adequades per protegir el president i els que li donaven suport". A l'agenda oficial d'avui del president no hi ha cap compareixença pública prevista.

Agents dels serveis secrets que demanen l'anonimat s'han queixat al Washington Post que Trump "mai s'ha preocupat" per ells, i han denunciat que no se'ls feien proves després de participar en actes oficials.

Mentrestant, la pandèmia continua fora de control al país, que ja s'acosta als 210.000 morts i els 7,5 milions d'infectats. El gran interrogant és com evolucionarà la salut de Trump i quin impacte tindrà tot plegat quan falta menys d'un mes per a les eleccions. Ara s'estan investigant les cadenes de contagi en un acte de recollida de fons al club de golf de Trump a Nova Jersey unes hores abans que es fes públic que té covid-19.

L'ala oest de la Casa Blanca sembla haver-se convertit en un nou focus d'infecció, i després que s'anunciessin diversos contagis entre els assessors de Trump, ara l'administració es nega a donar xifres de quants positius s'han registrat. D'ençà que es va fer públic el contagi de Trump s'ha demanat al personal no essencial que treballi des de casa.

Una neboda del president, Mary Trump, ha dit en una entrevista a la NPR que els Estats Units estan en "una posició tan terrible" de la pandèmia perquè el president i altres membres de la família "veuen la malaltia com una mostra imperdonable de feblesa".