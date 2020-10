Trump podria ser donat d'alta de l'hospital demà dilluns

L'equip de metges que atén Donald Trump al Centre Mèdic Walter Reed ha anunciat aquest diumenge que el president dels Estats Units "segueix millorant" pel que fa al seu estat de salut i que podria ser donat d'alta tan aviat com demà dilluns. Després d'haver donat positiu per covid-19 dijous, el president porta des de divendres al matí sense tenir febre, diuen els metges, tot i que ha tingut dos episodis de caiguda d'oxigen en aquests dies.

El metge personal de Trump, Sean Conley, ha explicat que divendres, abans de ser traslladat a l'hospital, Trump va patir una caiguda d'oxigen fins a un 92% de saturació i que "li costava respirar", per la qual cosa van decidir subministrar-li oxigen suplementari. Però diu que de seguida li van poder treure i que "ja tornava a caminar per l'habitació" abans de ser traslladat, per precaució, al centre mèdic aquella nit.

El segon episodi de caiguda d'oxigen va ser ahir dissabte, un cop ja a l'hospital, i no va requerir assistència amb oxigen. Preguntat sobre per què no va explicar tot això ahir, quan li van preguntar repetidament si el president havia hagut de necessitar oxigen en algun moment, Conley va dir que "no tractava d'amagar res" sinó que simplement no volia que la informació derivés cap a aquest punt perquè l'estat de salut general del president era bo.

Segons l'equip mèdic, ara mateix Trump "es troba molt bé, no es queixa que li costi respirar, no té febre i està treballant" des de dins del centre mèdic. Se li han administrat ja dues dosis de remdesivir, sense que per ara s'hagi detectat "cap efecte secundari", apunten, i també ha rebut una primera dosi de dexametasona, un altre medicament indicat normalment per a pacients greus de covid-19.