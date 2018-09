Mèxic desmantella la policia municipal d'Acapulco, infiltrada pel narco

La policia federal i l'estatal, amb el suport de l'armada mexicana, han pres el control de la policia municipal de la turística ciutat d'Acapulco, ja que sospiten que el crim organitzat s'ha infiltrat dins del cos i els agents no actuen per combatre la delinqüència i la violència. De moment, han detingut dos agents acusats d'homicidi i el cap de la divisió de trànsit quan duia a sobre armes sense permís.

En el desmantellament del cos municipal hi han participat desenes de policies i militars, amb el suport d'un helicòpter de la marina que ha planat mentre ha estat en marxa el dispositiu sobre la populosa colònia Progreso, on hi ha la central de la policia. Els agents han sigut desarmats i les seves armes, les armilles antibales i les ràdios de comunicació que utilitzen per als serveis han quedat sota la vigilància del govern estatal.

El director de la policia de trànsit de la ciutat també va ser detingut després que fos trobat portant armes no autoritzades. La policia estatal de Guerrero, amb el suport de soldats, 'marines' i oficials de la policia federal, substituirà la policia local, van declarar.

El portaveu del Grup de Coordinació Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, ha informat mitjançant un comunicat que els agents estaran subjectes a investigació per la delimitació de responsabilitats i seran sotmesos als exàmens de control i confiança.

La intervenció arriba poc després que l'alcaldessa electa d'Acapulco, Adela Román Ocampo, denunciés que s'ha retardat el protocol de lliurament-recepció d'aquesta dependència a la nova administració. Román, del Moviment Regeneració Nacional (el Morena del president electe Andrés Manuel López Obrador), va denunciar amenaces de mort per a la nova responsable de la policia municipal.

L'incident a Acapulco és una mostra més del fracàs de l'anomenada guerra contra el narcotràfic que va ordenar el 2006 el llavors president Felipe Calderón per combatre el crim organitzat però que ha comportat un augment sense precedents de la violència a tot el país i que hi hagi cossos policials controlats pels càrtels i pels delinqüents.

Acapulco és un port turístic que ha sigut una de les ciutats mexicanes que més han patit l'onada de violència, i amb una taxa de 106,63 homicidis per cada 100.000 habitants és la tercera ciutat més violenta del món, segons l'informe anual del Consell Ciutadà per a la Seguretat Pública i la Justícia Penal.