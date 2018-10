Mèxic ofereix permisos temporals als immigrants de la caravana per aturar-ne l'avanç

Mèxic ha ofert feina i permisos temporals de residència a tots aquells immigrants que sol·licitin asil al país, en un intent d'aturar l'avanç de la caravana de centreamericans que intenten arribar als Estats Units. El president mexicà, Enrique Peña Nieto, ha anunciat la mesura a través d'un missatge gravat des de la seva residència oficial de Los Pinos: "Si encara no ho han fet i formen part de la caravana d'immigrants, o van arribar a Mèxic abans, encara són a temps d'anar a l'Institut Nacional de Migració i iniciar els tràmits per regularitzar la seva situació", ha afirmat el mandatari. Els immigrants, però, han rebutjat la proposta.

El govern mexicà ha batejat aquest programa de regularització temporal amb el nom d'"estàs a casa teva". "En primer lloc, els vull dir que els mexicans som hospitalaris i especialment solidaris amb aquells que passen moments difícils", ha començat dient Peña Nieto en la seva al·locució. "Estant a Mèxic, podreu rebre atenció mèdica i fins i tot enviar els vostres fills a l'escola. També disposareu d'una identificació oficial i temporal per fer els tràmits que necessiteu mentre regularitzeu la vostra situació", ha afegit el president, dirigint-se directament als immigrants.

Els centreamericans que s'incorporin a aquest pla també podran accedir a un programa d'ocupació laboral temporal si compleixen dos requisits: haver tramitat les sol·licituds de refugi i ser als estats mexicans de Chiapas o Oaxaca.

Aquesta última condició és el que ha fet que els immigrants de la caravana hagin rebutjat l'oferta del president mexicà. Es queixen que això els obliga a quedar-se en aquests dos estats de Mèxic, que són precisament els més pobres del país. "No volem més ciutats ni estats presons, on es confinin les persones migrants sense llibertat de moviment i sense que puguin tenir una vida digna", han informat a través d'un comunicat després de reunir-se al parc central de la localitat d'Arriaga, a Chiapas, per acordar una resposta conjunta a la proposta del govern. Els immigrants consideren que, si Mèxic és tan solidari, l'oferta de permís de residència temporal no s'hauria de limitar a Chiapas i Oaxaca, sinó que hauria d'incloure el conjunt del país.

La caravana d'immigrants està formada per unes 7.000 persones i a hores d'ara és al sud de Mèxic. D'altra banda, hi ha una segona marxa de 2.500 centreamericans que estan a punt de creuar la frontera entre Guatemala i Mèxic i que es podria afegir al primer grup en els pròxims dies.

El president dels Estats Units, Donald Trump, ja ha advertit que no acceptarà l'entrada dels immigrants centreamericans a territori nord-americà. Trump ha amenaçat de tancar la frontera amb Mèxic i d'enviar-hi fins a un miler de militars per evitar el pas de la caravana, a més d'assegurar que tallarà l'ajuda de la Casa Blanca als països de l'Amèrica Central.