Michelle Obama diu que mai perdonarà Trump

Michelle Obama prefereix mantenir-se fora de la política, i les seves memòries, que van sortir a la venda ahir, en són testimoni. En el llibre Becoming, l’ex primera dama dels Estats Units, de 54 anys, confessa detalls íntims de la seva vida, del seu matrimoni i dels seus problemes de fertilitat, i parla de la seva experiència a la Casa Blanca. “Em vaig sentir humil i emocionada per ser la primera dama, però ni per un segon vaig pensar que seria fàcil o glamurós -escriu-. Cap persona associada a les paraules primera i negra ho hauria pensat”.

Michelle Obama, tanmateix, no es pot escapar de l’ombra allargada de Donald Trump. En els últims capítols, no només explica què va sentir durant la campanya electoral i en la nit electoral, o com veu el país avui, sinó també què pensa de l’actual president nord-americà. “Sempre em preguntaré què va portar tantes dones, en particular, a rebutjar una candidata excepcionalment preparada i elegir un misogin com a president”, assegura. L’ex primera dama, que ataca el comportament i l’agenda de Trump, apuja el to quan parla sobre la irrupció del magnat novaiorquès en la política.

“Donald Trump, amb les seves insinuacions imprudents, va posar en risc la seguretat de la meva família. I per això mai el perdonaré”, etziba quan denuncia la conspiració que va difondre l’avui president nord-americà per qüestionar la legitimitat del certificat de naixement del seu marit i, per tant, la seva ciutadania nord-americana. “Tot l’assumpte era boig i mesquí; per descomptat, la seva intolerància subjacent i la seva xenofòbia gairebé no s’ocultaven. Però també era perillós, deliberadament destinat a agitar els bojos i sonats”, assegura, i es pregunta què hauria passat si una persona inestable hagués anat a Washington a atacar la seva família.

El llibre d’Obama ja és un supervendes i serà, de segur, un dels més populars de l’any -que també ha vist la publicació de bestsellers com Fire and fury del Michael Wolff, i Fear, de Bob Woodwards-. La primera edició arriba amb una tirada de tres milions d’exemplars i una presència mundial en 31 idiomes. L’editorial Penguin Random House va anunciar l’any passat un acord amb el matrimoni Obama de 60 milions de dòlars per les seves memòries.

Problemes de fertilitat

Les primeres crítiques del llibre de l’ex primera dama nord-americana elogien la seva sinceritat en qüestions com els desafiaments del seu matrimoni amb Barack Obama o la seva discussió sobre el seu avortament involuntari i el seu ús de la fecundació in vitro per tenir les seves dues filles. Obama busca combatre l’estigma sobre els problemes reproductius, presents sobretot entre les dones negres. “Vaig sentir que havia fallat, perquè no sabia com eren de comuns els avortaments involuntaris, perquè no en parlem”, va afirmar Obama en una entrevista al programa Good morning America de la televisió ABC per promocionar el seu llibre, de 426 pàgines. A més, iniciarà una gira per tot el país per presentar les memòries.

Una demòcrata guanya l’escó d’Arizona al Senat

Els demòcrates han guanyat un escó al Senat dels Estats Units per Arizona després de 30 anys de domini republicà. El llarg recompte de vots ha donat, finalment, la victòria a la progressista Kyrsten Sinema. “Seré una veu independent per a tot el poble d’Arizona”, va assegurar ahir des del seu compte de Twitter. Sinema serà la primera dona senadora d’aquest estat i, a més, la primera del país obertament bisexual.

La victòria suposa un triomf per al Partit Demòcrata, ja que aquest és un dels pocs escons de la cambra alta que podia arrabassar als conservadors. Amb tot, el Senat seguirà en mans dels republicans, que després de les eleccions legislatives del dia 6 han aconseguit mantenir la seva majoria. A més, és molt probable que l’hagin incrementat en un o dos escons. Els seus candidats a Florida i Mississipí lideren els resultats inicials, tot i que hauran d’esperar a un recompte i una elecció a la segona volta, respectivament, per ser declarats oficialment guanyadors.