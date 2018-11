Michigan i Utah aproven l'ús de la marihuana

Alabama permetrà mostrar els deu manaments en edificis públics i escoles de l'estat. Aquesta era una de les 166 qüestions que se sotmetien a votació aquest dimarts a tots els EUA en el marc de les eleccions legislatives de mig mandat. Altres votacions que s'han fet en la mateixa jornada han servit per aprovar el consum de marihuana amb finalitats recreatives, a Michigan, i amb finalitats només mèdiques a Utah.



Alabama, amb un 72% de suport, permetrà exposar el passatge bíblic sempre que s'adeqüi als requisits que estableix la Constitució, dins del seu context històric. No és la primera vegada que l'exposició dels Deu Manaments genera controvèrsia en aquest estat del sud. El republicà Roy Moore va ser destituït el 2004 com a jutge del Tribunal Suprem d'aquest estat per haver-se negat a retirar una placa amb els Deu Manaments en un edifici federal.

Més enllà d'aquesta qüestió i de les votacions sobre la marihuana, altres consultes destacades eren les relatives a l'expansió del Medicare, l'assegurança mèdica pública per a persones amb baixos ingressos. A Utah, Nebraska i Idaho s'han aprovat mesures per estendre aquesta protecció.