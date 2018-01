Milers de iranians surten al carrer per donar suport al govern

Milers de persones s'han manifestat aquest dimecres en diferents ciutats de l'Iran per expressar el seu suport als dirigents de la República Islàmica i contrarestar les manifestacions de protesta contra les polítiques econòmiques del govern.

Les principals marxes s'han registrar a les ciutats de Kermanshah, Ilam i Gorgan on els manifestants han recorregut diversos carrers amb crits de "mort als Estats Units, mort a Israel", "la sang de les nostres venes és un regal per al nostre líder" i "no deixarem sol al nostre líder".

Aquestes manifestacions arriben en el setè dia de les protestes de gran part de la societat iraniana contra l'actuació del govern de Hassan Rohuani, i que han provocat la mort d'almenys 20 persones, d'acord amb les fonts oficials.

El nombre de detinguts supera el miler de persones, segons l'agència Efe. El líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, va advertir aquest dimarts que els manifestants podrien ser condemnats amb la pena de mort. Khamenei també va acusar "els enemics de l'Iran", entre ells els EUA i l'Aràbia Saudita, d'estar darrere de les protestes contra el règim.

Tot i que no està demostrada la intervenció directa de països estrangers en aquestes manifestacions, la portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, va assegurar que "els Estats Units demanen al règim de l'Iran que respecte els drets fonamentals dels ciutadans que volen expressar la seva voluntat de forma pacífica".