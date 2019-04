“Vaig sentir que els meus amics escridassaven els soldats i que els soldats també cridaven. Estava confós i em vaig aixecar, però [els militars] em van disparar a la cama dreta. Aleshores vaig intentar córrer i em van disparar a la cama esquerra i vaig caure a terra”, va explicar ahir Ossama Hajajeh des de l’hospital de Beit Jala, on ha estat intervingut dues vegades. Hajajeh és un adolescent palestí de 15 anys contra el qual els soldats israelians van disparar quan estava amb les mans emmanillades a l’esquena i els ulls embenats amb una cinta. Els fets van tenir lloc dijous passat prop del poble de Tekua, al sud de la Cisjordània ocupada, però no van transcendir fins tres dies més tard, diumenge, quan van aparèixer unes fotos i un vídeo que havien gravat els palestins del poble.

“Nosaltres ho vam denunciar dijous mateix però ningú no ens va fer cas. Només quan van aparèixer les fotos l’incident va cridar l’atenció dels mitjans de comunicació d’arreu del món. La veritat és que estem acostumats que passi això: si no hi ha fotos, ningú ens fa cas”, va lamentar un funcionari palestí de Ramal·lah, que es va estimar més mantenir l’anonimat.

“Molta gent creu que es tracta de casos aïllats, però els palestins patim l’horror de l’ocupació cada dia. Encara que normalment no hi hagi vídeos ni fotos, és innegable la brutalitat dels soldats i dels colons. Només quan un periodista israelià o estranger difon les imatges, aquesta brutalitat transcendeix”, va afegir el funcionari.

La notícia sobre l’adolescent abatut ha tingut ressò als mitjans hebreus progressistes, però als de la dreta -és a dir, la immensa majoria a Israel- han evitat el tema o ho han esmentat de passada. De fet, les últimes 48 hores l’incident ha tingut més repercussió als mitjans internacionals que als israelians.

La versió de l’exèrcit

El diari Haaretz, liberal i l’únic hebreu de certa difusió crític amb l’ocupació, va publicar ahir un editorial titulat “Miri les fotos, Netanyahu” que destaca la diferència que hi ha entre la versió del comunicat difós per l’exèrcit sobre l’incident i les fotos que s’han publicat a les xarxes socials, i acusa els militars de tergiversar la realitat.

L’incident va passar dijous al matí prop del poble de Tekua, que és al costat de l’assentament jueu de Tekoa, una zona plena de colònies jueves. Un dels comunicats difosos per l’exèrcit deia que un grup de palestins llançaven pedres contra els vehicles israelians que circulaven per una carretera pròxima i posaven en perill la vida dels colons i dels soldats.

La carretera de Tekua ha estat tancada durant 14 dies per les protestes dels palestins de la zona després que un vehicle israelià atropellés una dona palestina que va morir a causa les ferides. El vehicle es va escapar i no se n’ha identificat el conductor. Aleshores van començar les protestes i l’exèrcit va tancar la carretera d’accés a Tekua.

El vídeo i les fotos mostren que Ossama Hajajeh, de Tekua, està de genolls a terra amb les mans emmanillades a l’esquena i amb els ulls embenats, vigilat per un soldat que l’apunta a l’esquena amb el fusell a dos metres de distància. En un moment donat, l’adolescent s’aixeca i comença a córrer. Els militars podrien haver-lo aturat sense cap problema, però un soldat dispara. L’oficina del portaveu de l’exèrcit no ha aclarit quantes vegades els soldats van disparar contra el jove, i s’ha limitat a afirmar que investigarà l’incident.

El periodista Gideon Levy, que té una columna setmanal al Haaretz sobre els excessos de l’ocupació, es pregunta què hauria passat si el jove palestí hagués sigut un colon jueu. Segurament el jove colon hauria llançat pedres i insultat els soldats, “i la història s’hauria acabat aquí”, afirma el periodista. Els militars no haurien fet res.