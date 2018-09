Mobilització contra el Brexit abans del congrés ‘tory’

La ciutat de Norwich, a l’est d’Anglaterra, el popular i turístic districte de Camden i l’exquisit Hampstead -tots dos al nord de Londres- i la catedralícia i noble Canterbury, al comtat de Kent, van ser ahir quatre dels gairebé mil emplaçaments on la guerrilla anti-Brexit va situar la seva jornada d’acció en demanda d’un segon referèndum.

S’hi veien grups de gent al voltant d’un tendal o de taules exposades al carrer, concentracions i manifestacions ocasionals i un únic propòsit: convèncer el nombre màxim de ciutadans de la conveniència de tornar a posar les urnes.

Les raons? Les tres que figuraven a la papereta que repartien a tort i a dret els activistes del col·lectiu People’s Vote [el vot de la gent]. La primera raó: “No hi ha més diners per al sistema públic de salut i existeix una falta angoixant de personal a primera línia per salvar vides”. La segona: “És un caos. Els polítics no es posen d’acord entre ells sobre què fer a continuació”. I, per acabar: “Moltes coses han canviat. Ara sabem molt més què suposa el Brexit per a les nostres famílies i amistats”. Per exemple, els famosos 350 milions de lliures més a la setmana per a l’NHS (la sanitat pública britànica), al·ludits com a motiu per deixar la UE i que va ser un dels grans eslògans dels leavers durant el referèndum, no hi arribaran mai.

Més protestes

La jornada d’ahir va ser molt diferent de la del 23 de juny passat, quan va tenir lloc a Londres una gran manifestació de protesta contra el Brexit en el moment en què s’acomplien dos anys del referèndum. No obstant això, la d’ahir va ser el preàmbul de la que s’espera que sigui la concentració més gran mai vista contra la sortida de la Unió, programada per al 20 d’octubre, un dia després que tingui lloc la cimera europea de la qual pot sortir l’acord final -ara per ara molt difícil- entre Londres i Brussel·les, i sobre el qual People’s Vote demana decidir.

Les mobilitzacions d’ahir van tenir lloc, a més, hores abans de l’inici del congrés del Partit Conservador, que arriba a la cita de Birmingham més dividit que mai entre els partidaris dels plans de la primera ministra, Theresa May, dels seus crítics anti-UE i dels tories que ja s’han convençut que, davant la falta d’un acord entre els polítics, el millor és tornar a votar.

D’aquest parer és la diputada pel districte de Cambridge Heidi Allen, que així ho va declarar ahir a la BBC. Hores abans, també ho va tornar a dir l’ex primer ministre John Major en un dels actes de People’s Vote. El debat continua. I cada dia s’afegeix una dada nova que no es coneixia el 2016, com sostenen els activistes pro Unió. Ahir, la direcció general de Toyota, el fabricant de vehicles més gran del Regne Unit -el 90% dels seus vehícles es destinen a l’exportació a la UE-, va advertir de possibles i serioses disrupcions en la cadena de subministrament en cas de sortir del mercat únic sense acord.

Des d’avui, al congrés del partit, May haurà de convèncer els militants que la seva proposta és la millor i que, abans que cap altra, és preferible un no acord. La premier s’hi juga el futur polític. De moment la preparació del congrés ha començat prou malament. Una errada de seguretat en l’aplicació dels congressistes ha deixat al descobert les dades personals, adreces i telèfons, dels participants, inclosos parlamentaris i periodistes.