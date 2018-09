Moon Jae-in necessita concrecions en la seva tercera trobada amb Kim Jong-un

El líder del Corea del Nord, Kim Jong-un, rebrà aquest dimarts per primer cop a Pyongyang el primer ministre de Corea del Sud, Moon Jae-in. És la tercera vegada que es troben, des que el 27 d’abril van iniciar un històric desgel amb la seva cimera de Panmunjom, a la zona desmilitaritzada que separa les dues Corees. La segona trobada, al maig, va servir per salvar la cimera entre Kim Jong-un i el president dels EUA, Donald Trump, que trontollava, però que finalment es va celebrar el 12 de juny. Aquesta vegada, però, Moon es desplaça fins a territori nord-coreà i espera tornar a casa amb resultats concrets, tant econòmics com militars.

“M’agradaria tenir un diàleg franc amb Kim sobre com trobar un punt de contacte entre les demandes dels EUA de desnuclearització i les demandes de Corea del Nord d’acabar les relacions hostils i assegurar la seva seguretat”, va dir Moon ahir. El primer ministre sud-coreà serà rebut pel mateix Kim quan aterri a les 10 a Pyongyang, i els dos líders mantindran una primera reunió de treball després d’un dinar oficial. Kim i Moon es tornaran a reunir dimecres a primera hora del matí, i si la trobada va bé s’espera que ofereixin una roda de premsa. “I ja els anticipo que podrien anunciar un acord militar per rebaixar tensions i prevenir conflictes armats”, va assegurar ahir Im Jong-seok, cap de gabinet de Moon Jae-in.

Tot i així, és molt probable que les principals concrecions arribin en l’àmbit econòmic. Moon viatja acompanyat de directius de diverses empreses sud-coreanes, entre les quals Samsung, SKGroup o LG, que s’entrevistaran amb el vice primer ministre del govern nord-coreà, encarregat dels temes econòmics, Ri Ryong Nam. “El que s’espera d’aquesta cimera és restaurar el vincle econòmic entre les dues Corees i, si les coses van bé, de la trobada en sortiran contractes”, assegura Irene Martínez, professora de relacions internacionals a la Blanquerna, especialitzada en Àsia.

Amb un greu problema d’envelliment, Corea del Sud necessita la mà d’obra barata i jove –i que a més parla el mateix idioma– que el Nord pot oferir. Però a ningú se li escapa tampoc que la situació econòmica del règim nord-coreà converteix l’oferta del Sud en la pastanaga per convèncer Kim Jong-un d’avançar en les qüestions més clau. “Aquesta tercera reunió hauria de servir per reafirmar amb dades més concretes, i amb fets reals, la voluntat de Corea del Nord de desnuclearitzar-se”, apunta també Ernesto Pascual, professor del màster d’anàlisi política a la UOC.

Tant a la Declaració de Panmunjom signada pels dos líders coreans a l’abril, com amb la declaració molt més curta i ambigua pactada amb Donald Trump al juny, Kim Jong-un es comprometia a la desnuclearització. Però no hi ha encara cap prova concreta que demostri que ho està fent. És cert que ha aturat totes les proves de míssils, que fins a l’any passat eren gairebé constants, tot i que tampoc les necessitava, per bé que assegura haver desenvolupat ja les seves màximes capacitats. També ha volgut mantenir un perfil baix evitant les seves habituals exhibicions de múscul militar durant la celebració aquest estiu del 70è aniversari de la constitució de la República Popular Democràtica de Corea.

“Però dins del tancament i la desinformació que envolta el règim, sembla ser que realment no ha frenat el seu programa nuclear”, apunta Pascual. Moon Jae-in, que els últims mesos ha rebaixat la seva popularitat en les enquestes per problemes domèstics, s’enduria una nova victòria si arrenca avui de Kim Jong-un alguna concreció en aquest aspecte.