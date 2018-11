Mor l'Amal, la nena que ha posat cara a la fam del Iemen

La mirada perduda d'Amal Hussain, una nena de set anys ingressada en un hospital al nord del Iemen, resumia les terribles circumstàncies del seu país, destrossat per la guerra. Un esfereïdor retrat d'aquesta nena famolenca publicat la setmana passada al 'New York Times' – i al diari ARA amb traducció al català–va sacsejar la consciència dels lectors, que van expressar la seva compassió i el seu dolor oferint diners a la seva família i interessant-se per si el seu delicat estat de salut millorava. Malauradament, la família de l'Amal ha anunciat que ha mort en un camp de refugiats a pocs quilòmetres de l'hospital. "Tinc el cor trencat", ha expressat entre plors la seva mare, Mariam Ali, en una entrevista telefònica. "L'Amal sempre somreia. Ara estic preocupada pels altres fills".

L'alt cost humà de la guerra dirigida pels saudites al Iemen ha saltat a la primera posició de l'agenda mundial, arran de les denúncies i les alertes per l' assassinat del dissident saudita Jamal Khashoggi al consolat d'Istanbul, i ha fet que líders occidentals analitzin o reflexionin sobre el seu suport al conflicte en aquest país. Un conflicte bèl·lic que va esclatar el 2015 i que ja ha causat milers de víctimes i milions de persones afectades per la gana i la falta de serveis bàsics, fins al punt que l'ONU es plantejarà aquest mes si hi declara l'estat d'emergència per fam. La meitat de la població, 14 milions de persones, pateixen risc de malnutrició severa, i això posa en perill la seva vida.

L'Amal estava ingressada en un centre de salut a Aslam, a 70 quilòmetres al nord-oest de la capital, Sanà, estirada sobre un llitet al costat de la seva mare. Les infermeres l'alimentaven cada dues hores amb llet, però ella vomitava i tenia diarrea. El doctor Mekkia Mahdi, el metge responsable del centre, li acaronava els cabells. "Mira –deia–. Sense carn. Només pell i os".

540x306 Un infermer observa una nena desnodrida, en un hospital de Sanà / KHALED ABDULLAH / REUTERS Un infermer observa una nena desnodrida, en un hospital de Sanà / KHALED ABDULLAH / REUTERS

La mare de l'Amal també estava malalta i es recuperava d'un atac de febre a causa del dengue que probablement havia contret per la picada dels mosquits que es reprodueixen fàcilment a l'aigua estancada del camp informal de refugiats on viu la família.

Els bombardejos aeris saudites van obligar la família de l'Amal a fugir de la seva casa a la muntanya fa tres anys. Era originària de Saada, una província a la frontera amb l'Aràbia Saudita que ha rebut com a mínim 18.000 atacs aeris des del 2015. Saada també és la pàtria dels rebels xiïtes houthis que controlen el nord del Iemen i reben el suport de l'Iran, així que són vistos com a enemics pel príncep de la corona saudita, Mohammed bin Salman.

540x306 Aliances al Pròxim Orient Aliances al Pròxim Orient

Amal significa "esperança" en àrab, i alguns lectors van expressar l'esperança que la imatge gràfica de la seva angoixa pogués ajudar a centrar l'atenció en una guerra en què desenes de milers de civils han mort per violència, fam o malalties per la falta d'atenció mèdica i sanitària. L'any passat, el Iemen va patir l' epidèmia de còlera més gran dels temps moderns, amb més d'un milió de casos.