Mor una periodista a Irlanda del Nord per trets indiscriminats en una nit de violència a la ciutat fronterera de Derry

La periodista nord-irlandesa Lyra McKee, de 29 anys, ha mort aquesta dijous a la nit a conseqüència de "trets indiscriminats" mentre cobria els incidents que s'estaven produint a la zona republicana de Creggan, a la ciutat fronterera de Derry, a Irlanda del Nord, quan la policia realitzava un seguit d'operacions de recerca d'armes i explosius. La policia ha atribuït al Nou Ira l'autoria del que han qualificat d'"acte terrorista".

Els incidents, en què s'han llançat més d'una cinquantena de còctels Molotov i en què han cremat dos vehicles cuirassats, havien començat a última hora de la tarda. Informacions d'intel·ligència dels serveis policials nord-irlandesos asseguraven que tant les armes com els explosius que buscaven es podrien utilitzar en les manifestacions il·legals que hi ha convocades per a aquest cap de setmana, en què el republicanisme commemora l'alçament de Pasqua del 1916 contra l'estat britànic.

Un home emmascarat hauria estat l'autor dels trets que van acabar amb al vida de McKee, que en el moment de ser ferida de mort era al costat d'un vehicle policial, segons la també periodista local Leona O'Neill, que ha explicat els fets a través de Twitter. Agents del cos van traslladar-la a l'hospital més pròxim, el centre d'Altnagelvin, en un Land Rover sense esperar l'arribada de l'ambulància, però ha mort als cap de pocs minuts d'ingressar-hi.

La número 2 del Sinn Féin, Michelle O’Neill, ha lamentat la mort de McKee: "L'assassinat d'aquesta jove és una tragèdia humana per a la seva família, però també és un atac a totes les persones d'aquesta comunitat, un atac al nostre procés de pau i un atac contra l'Acord del Divendres Sant. Condemno sense reserves els responsables de la mort d'aquesta jove."

