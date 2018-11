Mor l’activista ucraïnesa que va ser atacada amb àcid

L’activista anticorrupció ucraïnesa Kateryna Handzyuk va morir diumenge, tres mesos després de patir un atac amb àcid sulfúric com a represàlia per les seves investigacions sobre les corrupteles de la policia i els polítics locals a la seva ciutat natal, Kherson, al sud del país, a tocar del mar Mort.

Després d’onze operacions quirúrgiques en un hospital de Kíev, Handzyuk, de 33 anys, no va poder superar les cremades que li va provocar l’atac en el 40% del seu cos. Des de la llitera de l’hospital havia seguit cridant contra els atacs a activistes socials al seu país, més de 40 en l’últim any, va dir. “Qui va donar l’ordre als atacants? Qui els cobria? Per què sabotegen les investigacions?”, es preguntava en un vídeo penjat a YouTube en què se la veia estirada i amb visibles ferides a la cara. “Em veig molt malament, però jo almenys estic rebent tractament. Estic segura que em veig molt millor que la justícia i l’equitat a Ucraïna, perquè ningú les està tractant avui”, afegia l’activista.

El 31 de juliol, quan sortia de casa seva a Kherson, un home li va llançar un litre d’àcid sulfúric a sobre. Aquest diumenge va morir finalment a causa de les ferides, fet que va desfermar protestes arreu del país i denúncies arreu d’Europa.

Cinc detinguts

Centenars de persones es van concentrar diumenge a la nit davant del ministeri de l’Interior a Kíev per reclamar que es trobin als culpables. El mateix president ucraïnès, Petró Poroixenko, des de Turquia, on estava de viatge, va fer una crida a castigar els responsables del crim. Fins al moment s’han detingut cinc sospitosos, inclòs un expolicia de la ciutat, però sembla que cap d’ells és la persona que va ordenar l’atac.

El comissari de veïnatge i negociacions per a l’ampliació de la UE, Johannes Hahn, s’hi va sumar a través de Twitter: “Els atacs contra la societat civil són inacceptables. Els perpetradors d’aquest crim cruel han de ser portats davant de la justícia”, va dir.

A més d’activista, Handzyuk era membre de l’Ajuntament de Kherson com a assessora de l’alcalde. En una de les seves investigacions va acusar un policia local de cobrar el 3% de tots els contractes públics amb negocis locals.

Els atacs contra persones com Handzyuk, que lluiten contra l’estesa corrupció a Ucraïna, són massa habituals. De fet, l’atac a l’activista va tenir lloc el mateix dia que moria un altre activista, Vitaly Oleshko, que havia alçat la veu contra la corrupció a la seva ciutat, Berdyansk, al sud-oest del país. Un home li va disparar per darrere amb un fusell de caça.