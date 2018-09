Mor el president del Vietnam a causa d'una llarga malaltia

El president del Vietnam, Tran Dai Quang, ha mort aquest divendres als 61 anys a causa d'una llarga malaltia, segons han informat fonts oficials. El mandatari patia una "greu malaltia" que no va poder superar malgrat l'atenció mèdica tant nacional com internacional.

L'Assemblea Nacional vietnamita havia escollit Quang com a cap d'estat l'abril del 2016, tres mesos després que el Partit Comunista, l'únic legal al país, el proposés com a candidat al seu dotzè congrés. Abans d'entrar al poder, Quang havia sigut ministre de Seguretat Pública des del 2011, un dels càrrecs amb més poder del país asiàtic, on el secretari general del Partit Comunista exerceix de líder 'de facto'.