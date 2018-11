Mor el reconegut polític i intel·lectual veneçolà Teodoro Petkoff

El reconegut polític, economista i intel·lectual veneçolà Teodoro Petkoff va morir ahir dimecres a Caracas a l'edat de 86 anys a causa d'un infart, tot i que feia anys que estava malalt. Petkoff era un dels polítics més respectats de Llatinoamèrica. Durant les dues últimes dècades, l'intel·lectual i fundador del diari veneçolà 'Tal Cual' es va oposar frontalment al chavisme, que titllava d'autoritari. Petkoff es definia d'esquerres i, de fet, havia sigut guerriller comunista.

El polític i intel·lectual veneçolà va rebre el premi de periodisme Ortega y Gasset l'any 2015 per la seva defensa de les llibertats, la independència i el rigor en el periodisme. Amb tot, no va poder viatjar a Espanya per recollir el guardó perquè tenia prohibit sortir de Veneçuela després que el 2014 el diari 'Tal Cual' publiqués un article del 'Wall Street Journal' que vinculava l'home fort del chavisme i actual president de l'Assemblea Nacional Constituent de Veneçuela, Diosdado Cabello, amb el narcotràfic.

Nascut el 3 de gener del 1932 a l'estat occidental de Zulia, de mare polonesa i pare búlgar, d'idees comunistes i graduat 'cum laude' en economia, Petkoff es va unir al Partit Comunista de Veneçuela i després es va sumar a la lluita armada com a guerriller.

Això el va portar a la presó en tres ocasions. En dues va aconseguir fugir: el 1963 va escapar de l'hospital militar on estava ingressat utilitzant una corda feta de llençols, i el 1967 va fugir a través d'un túnel construït per sota de la caserna de San Carlos.

Durant els anys 70 Petkoff va liderar l'abandonament de la lluita armada i l'acceptació de la democràcia per part de l'esquerra veneçolana. De fet, l'any 1971 va fundar el Moviment al Socialisme (MAS), una divisió del partit comunista. Va ser diputat d'aquesta formació i també candidat a la presidència del país els anys 1983 i 1988.

El polític i intel·lectual es van desvincular del MAS durant la campanya presidencial del 1998 perquè es negava a donar suport a la candidatura d'Hugo Chávez. Des d'aleshores Petkoff es va dedicar al periodisme.

L'any 2000 l'intel·lectual va fundar el diari 'Tal Cual', que es va convertir en un dels rotatius més crítics amb el chavisme i que més pressions judicials va rebre per part del govern. "El govern exerceix una pressió permanent sobre els mitjans, els assetja, els obliga a tancar o a deixar-se comprar per empresaris afins a l'executiu i a convertir-se en part del sistema", explicava Petkoff l'any 2015.

'Tal Cual' continua editant-se, i el seu actual director, Xabier Coscojuela, va assegurar ahir que el diari continuarà "defensant la llibertat d'expressió, de la mateixa manera que ho feia Teodoro Petkoff".