Moren deu persones a causa de fortes inundacions a Sicília

Deu persones han mort aquesta nit a la regió de Palerm, a l'illa de Sicília (Itàlia), a causa de les fortes pluges que s'han produït les últimes hores. Nou de les víctimes pertanyien a una mateixa família que vivia a la localitat de Casteldaccia, on el riu Milicia s'ha desbordat i ha inundat les cases més pròximes. Segons apunta 'Il Corriere della Sera', les víctimes, entre les quals hi ha tres nens d'1, 3 i 15 anys, han mort ofegades a les habitacions de la casa quan han quedat inundades pel desbordament del riu. Els bombers han pogut recuperar els cossos. La desena víctima pel temporal s'ha registrat a Vicari, on un home de 44 anys ha sigut arrossegat pel corrent d'un riu desbordat.

Ja fa dies que un fort temporal afecta Itàlia. Es tracta d'una pertorbació situada sobre Còrsega i Sardenya que va enviant fronts de pluja. Aquest diumenge s'han activat els avisos de nivell taronja a les regions del sud d'Itàlia i el primer ministre, Giuseppe Conte, ha anunciat aquest matí a través d'una piulada que visitaria Sicília. Conte també ha dit que estava en "contacte permanent" amb el departament de Protecció Civil per tenir "constants actualitzacions sobre la situació dramàtica" que pateixen les regions del sud del país.