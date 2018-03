El Moviment 5 Estrelles i la Lliga assagen un govern de coalició

El Parlament italià va triar ahir els presidents de la Cambra dels Diputats, Roberto Fico, i del Senat, Maria Elisabetta Casellati. Aquesta votació oficialitza l’arrencada de la legislatura a Itàlia i va ser possible gràcies a l’acord assolit entre el partit considerat antisistema Moviment 5 Estrelles (M5E) i la coalició de centredreta liderada per la xenòfoba Lliga, que van decidir repartir-se la presidència de les dues càmeres. L’acord podria ser el primer pas d’un futur pacte que permeti la formació d’un govern, després que els comicis del 4 de març passat deixessin un escenari incert en què cap força política té la majoria necessària per governar.

Les votacions van començar divendres i es van allargar fins ahir. Un mural al centre de Roma signat per TvBoy -un artista italià resident a Barcelona- en què apareixien petonejant-se Luigi Di Maio, el líder del M5E, i Matteo Salvini, el de la Lliga, va ser el preludi del que passaria al Parlament. El mural va aparèixer al carrer divendres i va ser esborrat immediatament.

Les negociacions per designar els presidents de les cambres són enteses a Itàlia com un examen previ al moment decisiu de formar un nou govern. I encara que és aviat per saber si al final hi haurà o no petó final, tant Salvini com Di Maio van assegurar que estan disposats a pactar punts concrets del seu programa amb altres formacions per poder governar. De moment tots dos han arribat a un acord -no sense dificultats- per designar els presidents de les cambres.

El M5E, el partit més votat en solitari a les passades eleccions, havia reclamat la presidència de la Cambra dels Diputats, mentre que la presidència del Senat havia d’anar a parar al candidat del centredreta, que va resultar ser la coalició amb més suports a les eleccions.

Berlusconi trenca la coalició

A la coalició de centredreta -formada pels ultres de la Lliga, Força Itàlia (el partit de Silvio Berlusconi) i els postfeixistes Germans d’Itàlia- havien pactat que el candidat a la presidència del Senat seria un representant de Força Itàlia. Però el rebuig del M5E de votar el candidat de Berlusconi, Paolo Romani -sobre el qual pesa una condemna judicial per malversació de fons públics-, va fer saltar l’acord.

En un intent per salvar el pacte amb el M5E, Matteo Salvini va proposar (i votar) una senadora de Força Itàlia sense consultar-ho amb els seus socis de coalició i ni tan sols amb la mateixa interessada, que s’ha declarat “no disponible” per assumir l’encàrrec. Berlusconi va emetre llavors un dur comunicat en què donava per trencada la coalició. Després d’una llarga nit de negociacions entre tots els partits, el Cavaliere va retirar Romani i va proposar una candidata de consens que va aconseguir convèncer el M5E.

Maria Elisabetta Casellati, senadora i membre històrica de Força Itàlia, va ser finalment elegida presidenta de la cambra alta italiana durant la tercera votació, quan es necessitava només la majoria absoluta dels vots. Es tracta de la primera dona en la història de la República Italiana que accedeix a aquest càrrec institucional, el segon més important després del president de la República. La tot just elegida presidenta del Senat, de 71 anys, és una fidel col·laboradora de Berlusconi des de fa més de 20 anys. Jurista de formació, està especialitzada en dret canònic i eclesiàstic. En política ha exercit com a subsecretària als ministeris de Sanitat i Justícia en els governs del Cavaliere.

Gairebé alhora, Roberto Fico, diputat del Moviment 5 Estrelles, va ser elegit president a la Cambra dels Diputats durant la quarta votació. Fico, napolità de 44 anys, és representant de l’ala més ortodoxa dins del moviment fundat pel còmic Beppe Grillo. Ha sigut un ferm defensor del manteniment de l’essència de la formació i de la democràcia interna del partit enfront de la institucionalització del moviment que representa el seu actual líder, Luigi Di Maio.

Amb l’elecció dels presidents de les dues cambres del Parlament comença el compte enrere per formar un govern. Està previst que en els pròxims dies el president de la República, Sergio Mattarella, comenci la ronda de consultes amb els partits polítics per designar el futur primer ministre d’Itàlia.