Mr. Bean, Batman, gats i ganxet a l’ordinador de Bin Laden

Entre els arxius que la CIA va trobar a l’ordinador personal de Bin Laden hi ha molta propaganda jihadista, però també escapçalls de la seva vida privada a l’amagatall d’Abbottabad, al Pakistan: pel·lícules pirata, clips virals, fotografies casolanes de gats i gallines, jocs d’ordinador, pornografia i fins a 30 vídeos per aprendre a fer ganxet. Són alguns exemples dels prop de 470.000 documents recollits pels comandos nord-americans després d’abatre el líder d’Al-Qaida l’any 2011 i que l’1de novembre la CIA va desclassificar.

L’agència ha fet públics els arxius a la seva pàgina web per expressa voluntat del director, Mike Pompeo, “en benefici de la transparència i per millorar la comprensió pública d’Al-Qaida i el seu antic líder”. Algunes de les fotografies, vídeos i programes recuperats no han sigut revelats perquè “inclouen materials que són sensibles i la seva publicació danyaria directament els esforços per mantenir la nació segura”.

En altres casos, la CIA no ha pujat a internet els arxius per no infringir els drets d’autor, però sí que n’ha descrit el contingut. És el cas de la sèrie Mr. Bean, les pel·lícules Antz, Batman: Guardián de Gotham, Cars i Chicken little i els quatre documentals sobre el mateix Ossama bin Laden que el líder terrorista tenia piratejats en el seu ordinador.

Més enllà d’aquests arxius de tipus més anecdòtic, la CIA ha desclassificat altres documents que resulten molt útils per acostar-se a les tàctiques d’Al-Qaida i a la personalitat del que va ser el seu fundador i cabdill. Entre d’altres, hi ha 49.000 arxius d’àudio i d’imatge amb assajos per a discursos públics del mateix Bin Laden, més de 10.000 arxius de vídeo amb propaganda jihadista i 18.000 documents de text.

També s’hi van trobar els preparatius d’Al-Qaida per commemorar el desè aniversari dels atemptats de l’11 de setembre a Nova York, els esforços del grup per aprofitar les Primaveres Àrabs en benefici seu i els missatges de Bin Laden per mantenir la unitat dins del grup terrorista, malgrat els desacords sobre les tàctiques i la doctrina que s’havien de seguir.

Els pensaments de Bin Laden

Entre els arxius més importants revelats dimecres per la CIA destaca el diari personal d’Ossama bin Laden. El rotatiu britànic The Guardian ha analitzat els escrits i ha descobert moments desconeguts del passat del líder jihadista que, segons el diari, l’haurien pogut portar a radicalitzar-se. Concretament, The Guardian cita un episodi en què un Bin Laden adolescent hauria viatjat al Regne Unit i hauria descobert, en paraules del mateix jihadista, la “decadència d’Occident”. Tot hauria succeït, segons el text, durant una sèrie de visites a la casa del poeta William Shakespeare a Stratford-upon-Avon: “Tenia la impressió que eren un poble dèbil, i la meva edat [13 anys] no em permetia formar-me una imatge completa de la vida allà -escrivia Bin Laden al seu diari-. Anàvem cada diumenge a visitar la casa de Shakespeare. No vaig quedar gens impressionat i vaig veure que eren una societat diferent de la nostra i que eren una societat fluixa moralment”.

El diari, que a vegades està escrit en col·laboració amb Khalid Bin Laden -fill del líder terrorista que també va ser abatut a Abbottabad-, demostra el que els experts sostenien des de fa temps: que Ossama bin Laden va radicalitzar-se durant la seva època com a estudiant, abans de convertir-se en guerriller contra els soviètics a l’Afganistan cap a l’any 1981.

En un document de 19 pàgines trobat a l’ordinador es descriuen els contactes de l’organització terrorista amb l’Iran. Aquesta República Islàmica de majoria xiïta és un teòric enemic d’Al-Qaida, però segons el document hauria ofert al grup diners, armes i entrenament a canvi “d’atacar interessos nord-americans a l’Aràbia Saudita i el Golf”. Aquest document, que no ha pogut ser verificat, és vist per alguns analistes com un intent dels Estats Units per perjudicar l’Iran.